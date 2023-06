Titan, i precedenti passeggeri: “Sapevamo al 100% che sarebbe successo”

MeteoWeb

Sulla scia dell’implosione fatale del Titan, avvenuta domenica vicino al relitto del Titanic, alcuni passeggeri di precedenti spedizioni hanno descritto esperienze che hanno fatto presagire la tragedia. “Parlate con qualcuno che ha viaggiato sul sommergibile Titan e probabilmente menzionerà un inconveniente tecnologico: il sistema di propulsione si è guastato o le comunicazioni con le persone in superficie si sono interrotte. Forse ci sono stati problemi di bilanciamento dei pesi a bordo. È anche probabile che si parli di Stockton Rush, l’amministratore delegato di OceanGate Expeditions morto questa settimana durante il viaggio fatale. Sulla scia dell’implosione fatale del Titan vicino al relitto del Titanic, domenica, alcune persone che si sono imbarcate nelle spedizioni in alto mare della compagnia hanno descritto esperienze che hanno fatto presagire la tragedia e ripensano alla loro decisione di immergersi come “un po’ ingenua”.

“Sapevo al 100% che sarebbe successo”, ha detto Brian Weed, un operatore di ripresa per il programma “Expedition Unknown” di Discovery Channel, che si è sentito male allo stomaco dopo la scomparsa del sottomarino domenica. Weed ha effettuato un’immersione di prova del Titan nel maggio 2021 nel Puget Sound dello stato di Washington, mentre si preparava alle sue prime spedizioni verso il Titanic affondato. Weed e i suoi colleghi si stavano preparando per unirsi alla OceanGate Expeditions per filmare il famoso relitto della nave nel corso dell’estate: Il sistema di propulsione smise di funzionare. I computer non rispondevano. Le comunicazioni si interruppero. Rush, l’amministratore delegato di OceanGate, cercò di riavviare e risolvere i problemi dell’imbarcazione sui suoi touch screen. “Si capiva che era agitato e che non era molto soddisfatto delle prestazioni”, ha detto Weed.

Le esperienze sul Titan

Dopo il viaggio interrotto, la società di produzione ha assunto un consulente della Marina degli Stati Uniti per esaminare il Titan. Il consulente fornì un rapporto per lo più favorevole, ma avvertì che non c’erano abbastanza ricerche sullo scafo in fibra di carbonio del Titan, ha detto Weed. C’era anche la preoccupazione ingegneristica che lo scafo non avrebbe mantenuto la sua efficacia nel corso di più immersioni. Weed ha detto che Rush era un venditore carismatico che credeva davvero nella tecnologia del sommergibile ed era disposto a mettere in gioco la sua vita per questo.

“Sembrava sempre più che non saremmo stati i primi a scendere per filmare il Titanic, ma forse il decimo”, ha detto Weed a proposito della possibile spedizione sul Titan. “Mi sembrava che ogni volta che (la nave) scendeva, diventava sempre più debole. Ed è un po’ come giocare alla roulette russa”. Per i suoi progetti di lavoro, Weed ha nuotato con gli squali, si è spinto in grotte remote e ha attraversato la Siberia con le racchette da neve. Ma lui e i suoi colleghi si sono ritirati dall’immersione nel Titanic: “Non avevo una buona sensazione”, ha detto. “È stata una scelta davvero difficile da prendere”.

Mike Reiss, sceneggiatore della serie televisiva “I Simpson”, ha raccontato di aver avuto esperienze positive durante le immersioni effettuate con OceanGate, compresa quella sul relitto del Titanic. Quando mia moglie mi ha proposto questa idea, le ho detto: “Beh, sembra un modo divertente per farsi ammazzare”, ha detto Reiss. “Conoscevo (i rischi) entrando lì dentro. Ho sempre pensato di essere in buone mani”. Reiss ha raccontato di aver partecipato a tre viaggi con OceanGate in acque vicine a New York City e che l’azienda prendeva sul serio la sicurezza. “Per lo più mi ha lasciato senza fiato il fatto che sia andato tutto bene”, ha detto Reiss della sua 2022 immersione sul Titanic. “È un viaggio di 10 ore. Sono passato dal livello del mare a due miglia e mezzo di profondità e poi di nuovo al livello del mare. E in nessun momento la pressione nelle mie orecchie è cambiata. Non ho provato la stessa sensazione che provo nell’ascensore di New York. Per me è un risultato notevole. Non hai mai fame. Non hai mai sete. Hanno un bagno a bordo. Non è mai stato usato”, ha detto. “Diventi un altro tipo di persona. Sai anche che potresti morire e la cosa non ti disturba”.

Reiss ha detto di aver notato alcuni problemi con il Titan, anche se non era sicuro che tutto fosse un’anomalia: per esempio, le comunicazioni non funzionavano sempre, come un cellulare che perdeva il servizio. La bussola del Titan ha anche iniziato a “comportarsi in modo frenetico” quando sono arrivati sul fondo dell’oceano vicino al Titanic affondato. “Non so se si tratta di un guasto all’attrezzatura o perché il magnetismo è diverso a due miglia e mezzo di profondità”, ha detto. Arnie Weissmann, redattore capo di Travel Weekly, non è mai salito sul Titan nonostante abbia trascorso una settimana a bordo della sua nave di supporto alla fine di maggio, in attesa che il tempo migliorasse. È salito brevemente sul sommergibile, ma alla fine l’immersione è stata annullata.

Il vento, la nebbia e le onde erano le ragioni dichiarate, ma Weissmann si chiedeva se anche la prontezza del sommergibile fosse un fattore. Una sera, davanti a un sigaro, Rush disse a Weissmann che aveva ottenuto la fibra di carbonio per lo scafo del Titan con un forte sconto, perché era scaduta la sua durata di conservazione per l’uso negli aeroplani. Ma Rush lo rassicurò che era sicuro. “Ho avuto la sensazione che ci fossero due Stockton Rush”, ha detto Weissman.

“C’era quello che era un buon capo squadra, efficiente e che portava a termine il lavoro. E c’era quello presuntuoso, sicuro di sé, al diavolo gli altri, che faceva le cose a modo suo. Ed è quello che ho visto quando siamo usciti dal retro della barca per fumare i nostri sigari”. Ma era anche un forte leader, ha detto Weissmann, che ricorda Rush mentre conduceva lunghe riunioni di pianificazione e invitava chiunque fosse interessato a leggere un libro intitolato “The Checklist Manifesto: How to Get Things Right” che aveva lasciato nel salone della nave. Se una riparazione era complessa, Weissmann ha raccontato che Rush diceva a coloro a cui era stata assegnata di fermarsi per cinque minuti dopo averla completata per assicurarsi che fosse stata eseguita correttamente.

Guardando indietro, Weissmann ritiene che Rush avesse un difetto fatale: l’eccessiva fiducia nelle sue capacità ingegneristiche e la percezione di essere un pioniere in un settore in cui gli altri non lo erano perché si attenevano alle regole. Arthur Loibl, un uomo d’affari e avventuriero tedesco in pensione, è stato uno dei primi clienti di OceanGate a immergersi nel transatlantico affondato. Tra i suoi compagni di immersione c’erano Rush, il sommozzatore francese ed esperto di Titanic Paul-Henri Nargeolet e due passeggeri inglesi. “Immaginate un tubo di metallo lungo qualche metro con una lastra di metallo come pavimento. Non si può stare in piedi. Non ci si può inginocchiare. Tutti sono seduti vicino o sopra gli altri”, ha detto Loibl. “Non si può essere claustrofobici”.

Durante le 2,5 ore di discesa e risalita, le luci sono state spente per risparmiare energia, con l’unica illuminazione proveniente da un bastoncino fluorescente. L’immersione è stata ripetutamente ritardata per risolvere un problema con la batteria e i pesi di bilanciamento. In totale, il viaggio è durato 10,5 ore. Rush ha descritto l’imbarcazione come un armeggiatore che ha cercato di arrangiarsi con quello che c’era a disposizione per portare a termine le immersioni, ma col senno di poi, ha detto, “è stato un po’ dubbio”. “Guardando indietro, sono stato un po’ ingenuo”, ha detto Loibl.