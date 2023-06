Maltempo USA, tornado nel Mississippi: “danni catastrofici” a Louin, un morto e decine di feriti | FOTO

MeteoWeb

Sette tornado preliminari sono stati segnalati domenica in Mississippi e in Florida quando il maltempo si è abbattuto sugli Stati Uniti centro-meridionali, secondo lo Storm Prediction Center (SPC). Cinque tornado sono stati segnalati in Mississippi, incluso uno a Louin, Mississippi, che ha ucciso una persona e ne ha ferite almeno altre 20. Un breve tornado si è verificato sulla costa occidentale della Florida a Pine Island, secondo l’SPC. Oltre ai vortici, dal Texas alla Georgia sono state segnalate anche raffiche di vento distruttive e grandine.

La città di Louin, nel Mississippi, è stata colpita da un enorme tornado nella notte, che ha lasciato feriti, danni alle case, alberi e linee elettriche abbattute. Alle 23:16 (ora locale) di domenica 18 giugno, è stata emessa un’allerta tornado mentre un temporale rotante si avvicinava all’area tra Louin e Bay Springs e alle 23:34 un tornado è stato confermato su Louin, con detriti visualizzati sul radar. Le forze dell’ordine hanno riportato danni “catastrofici“ sulla scia della tempesta.

Stamattina la Mississippi Emergency Management Agency ha affermato che più di 49mila case nel Mississippi centrale erano senza elettricità. Il governatore del Mississippi Tate Reeves ha detto che i tornado hanno colpito la contea di Jasper e la contea di Rankin, che confina con la capitale Jackson, e che sono stati aperti rifugi per le persone sfollate. Le squadre di emergenza stanno compiendo missioni di ricerca, soccorso e valutazioni dei danni, usando droni in alcune aree perché impossibili da raggiungere con i veicoli a causa delle linee elettriche abbattute.

Becky Collins, vicepresidente del marketing e delle relazioni con la comunità presso il South Central Regional Medical Center di Laurel, nel Mississippi, ha confermato che almeno una persona è morta e almeno 20 persone sono rimaste ferite dal tornado a Louin. Secondo Collins, la maggior parte delle persone ferite è in condizioni stabili e alcune sono già state dimesse dall’ospedale. Louin è una piccola città di 275 persone, circa 90km a sud-est di Jackson.

Le forti tempeste continueranno a minacciare il Sud degli USA fino a lunedì notte

Sebbene il rischio complessivo di maltempo oggi sia inferiore rispetto al weekend, le tempeste potrebbero ancora causare problemi in tutto il Sud degli USA. Città come New Orleans, Atlanta e Tampa sono state incluse in un’area a rischio. Le tempeste saranno in grado di produrre alluvioni lampo, grandine e venti distruttivi. Dopo oggi, la minaccia di maltempo si sposterà dal sud alle pianure settentrionali, affermano i meteorologi di AccuWeather.