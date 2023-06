Un triangolo cosmico mozzafiato nel Solstizio d’Estate: vederlo ad occhio nudo sarà facilissimo

MeteoWeb

Al via oggi la settimana del Solstizio, che segna l’inizio dell’estate nell’emisfero settentrionale e l’inizio dell’inverno al di sotto dell’equatore. Solstizio significa “Sole immobile”: in questo giorno dell’anno, celebrato dalle antiche culture umane per migliaia di anni, il Sole appare più a Nord nel cielo che mai. Significa anche che le notti sono le più brevi. Inoltre, la presenza della Luna crescente rende questa settimana davvero ottimale per stare all’aperto durante le lunghe ore del tardo crepuscolo dopo il tramonto.

Un triangolo cosmico

Il Solstizio d’Estate – il giorno più lungo e la notte più breve dell’anno – si verifica esattamente alle 16:57 ora italiana e significa anche zero oscurità astronomica per le latitudini settentrionali e una notte breve per l’intero emisfero settentrionale. Tuttavia, semplicemente guardando a Ovest poco dopo il tramonto mercoledì sera, potrete vedere una bellissima Luna crescente illuminata al 13% accanto al luminoso pianeta Venere. La parte oscura del satellite brillerà grazie all’ “Earthshine“. Appena sopra la coppia ci sarà il Pianeta Rosso Marte, formando un bel triangolo celeste.

Il Solstizio d’Estate

L’asse su cui ruota la Terra è inclinato di 23,5°, quindi durante la nostra orbita annuale attorno al Sole, diverse parti della Terra ricevono la luce solare per periodi di tempo diversi. Al Solstizio d’Estate, l’emisfero settentrionale è inclinato verso il Sole, quindi la nostra stella è più alta in cielo. L’emisfero settentrionale riceve in pieno i raggi del Sole, ecco perché il giorno è più lungo e le temperature più alte.