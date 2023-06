Ucraina: il crollo della diga Kakhovka e l’inondazione visti dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

I satelliti hanno immortalato il crollo della diga Kakhovka sul fiume Dnipro, in Ucraina (e la conseguente inondazione) avvenuto nella giornata di ieri, per il quale Russia e Ucraina si stanno accusando a vicenda. Gli “occhi” satellitari hanno assistito alla scena dall’orbita, documentando un tragico evento che ha costretto all’evacuazione oltre un migliaio di persone. Tra il 5 e il 6 giugno la scena è stata osservata da Sentinel 3 (foto nella gallery), che fa parte del programma Copernicus di osservazione della Terra: il satellite europeo ha visto la diffusione dell’allagamento, con l’acqua dilagante nelle campagne vicine. Immagini arrivano anche dal satellite Terra della NASA, che monitora lo stato dell’ambiente naturale terrestre ed i cambiamenti climatici in corso: gli scatti mostrano le acque alluvionali che si riversano intorno alle rive del Dnipro.