UFO, storica conferenza NASA: “ecco perché alcuni casi rimangono un mistero”

MeteoWeb

La NASA ha tenuto ieri il primo incontro pubblico per discutere i risultati del suo gruppo di studio indipendente sugli UAP (Unidentified Aerial Phenomenon). Il team, formato nel giugno 2022, si propone di esaminare i dati relativi ai fenomeni anomali non identificati, un nuovo termine che comprende oggetti o incidenti nel cielo, sott’acqua o nello Spazio che non possono essere immediatamente identificati. Il gruppo, finanziato con 100mila dollari, comprende l’ex astronauta Scott Kelly e altri 15 ricercatori provenienti da un’ampia varietà di campi tra cui astronomia, oceanografia e giornalismo.

Durante una teleconferenza post-riunione, l’astrofisico David Spergel, presidente del gruppo di studio ed ex membro dell’Advisory Council della NASA, ha paragonato lo studio degli UAP ai lampi radio veloci (FRB), potenti esplosioni di onde radio provenienti da galassie lontane che originariamente si pensava fossero anomalie. “A volte le anomalie sono davvero interessanti e indicano un nuovo fenomeno fisico. E penso che ci siano una serie di lezioni interessanti apprese,” ha dichiarato Spergel a Space.com. “Devi decidere di volere comprendere i modi in cui puoi fare osservazioni dedicate e ottimizzare la tua strategia di osservazione per poterlo fare. Inoltre penso che, riguardo gli UAP, penso che possiamo trarre informazioni dai precedenti successi e dall’identificazione delle anomalie“.

Durante le osservazioni di apertura dell’evento di ieri, i membri del team hanno sottolineato che il più grande ostacolo in termini di comprensione di questi fenomeni non identificati è la mancanza di dati. Tuttavia, Daniel Evans, della NASA, assistente vice amministratore associato per la ricerca all’interno del Science Mission Directorate dell’agenzia, ha osservato che, poiché l’interesse pubblico per gli UAP è ai massimi livelli, è responsabilità della NASA dare all’argomento il “rigoroso controllo scientifico” che merita. “Innanzitutto, ci offre l’opportunità di espandere la nostra comprensione del mondo che ci circonda,” ha evidenziato Evans. “Questo lavoro è nel nostro DNA“.

Evans ha sottolineato che lo studio riguarda innanzitutto l’acquisizione di una più ampia comprensione di ciò che è nell’aria e rendere i cieli più sicuri. “È obbligo di questa nazione stabilire se questi fenomeni pongono potenziali rischi per la sicurezza dello spazio aereo,” ha affermato.

Nicki Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, ha affermato che il team di studio indipendente sugli UAP è stato incaricato di “creare una tabella di marcia su come utilizzare gli strumenti della scienza per valutare e classificare la natura degli UAP in futuro. Questa tabella di marcia, ovviamente, aiuterà il governo federale a ottenere dati utilizzabili per spiegare la natura dei futuri UAP“. Fox ha sottolineato, tuttavia, che l’accesso a dati di alta qualità è difficile perché le piattaforme di sensori utilizzate per acquisire i dati sono spesso segretate.

“Se un jet da combattimento scattasse una foto della Statua della Libertà, quell’immagine verrebbe segretata non a causa del soggetto nella foto, ma a causa dei sensori sull’aereo,” ha precisato Fox, che ha anche sottolineato la necessità di dati non segretati di alta qualità, che “rendano possibile al team di comunicare apertamente per fare progredire la nostra comprensione degli UAP non solo tra di noi, ma attraverso la comunità scientifica e con il pubblico“. Spergel ha fatto eco, aggiungendo che “gli attuali sforzi di raccolta dati riguardanti gli UAP non sono sistematici e sono frammentati tra varie agenzie, spesso utilizzando strumenti non calibrati per la raccolta di dati scientifici“.

Sean Kirkpatrick, direttore dell’All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono, concordando con il collega, ha anche affermato che, mentre la maggior parte dei rapporti UAP che il gruppo ha esaminato sono facilmente spiegabili, alcuni rimangono ancora irrisolti “principalmente a causa della mancanza di dati associati a quei casi“.

Uno dei momenti più scoraggianti nelle dichiarazioni di apertura è arrivato quando sia Fox che Evans hanno sottolineato che molti membri del gruppo di studio UAP della NASA sono stati oggetto di intimidazioni a causa del loro coinvolgimento. “Un team di sicurezza della NASA sta affrontando attivamente questo problema,” ha detto Evans. “Noi della NASA siamo profondamente consapevoli del notevole interesse pubblico per gli UAP. Tuttavia, è fondamentale comprendere che qualsiasi forma di molestia nei confronti dei nostri relatori serve solo a sminuire il processo scientifico, che richiede un ambiente di rispetto e apertura“.

Durante la teleconferenza post-convegno, Spergel ha aggiunto che è fondamentale rimanere con i piedi per terra nello studio scientifico degli UAP sulla base dei dati disponibili e senza saltare a conclusioni infondate. “Per affermare che abbiamo visto qualcosa che è la prova dell’intelligenza non umana, sarebbero necessarie prove straordinarie, e non è qualcosa che abbiamo visto. Penso che sia importante chiarirlo,” ha dichiarato Spergel.