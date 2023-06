L’ultimo lancio del potente razzo europeo Ariane 5 rinviato a tempo indeterminato

MeteoWeb

Dovremo aspettare ancora un po’ per il canto del cigno del razzo Ariane 5. Il potente vettore europeo doveva essere lanciato per l’ultima volta oggi, venerdì 16 giugno, dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, ma il piano è cambiato. “È emerso che esiste un rischio per la ridondanza di una funzione critica sull’Ariane 5. Coerentemente con i requisiti di sicurezza, Arianespace ha deciso di posticipare il rollout del veicolo di lancio #VA261. Sono in corso le analisi per stabilite una nuova data,” ha dichiarato Arianespace, società che gestisce Ariane 5. “Il lanciatore e i satelliti, Heinrich-Hertz-Satellit e Syracuse 4B, si trovano nell’edificio dell’assemblaggio finale in condizioni stabili e sicure,” ha aggiunto la società.

Durante un breve briefing, i rappresentanti di Arianespace hanno affermato che le preoccupazioni si sono concentrate su 3 linee di trasmissione pirotecniche associate ai propulsori a propellente solido. Gli ingegneri esamineranno il problema prima che Arianespace annunci una nuova data obiettivo, una pietra miliare prevista per la fine di giugno.

Due satelliti prenderanno il volo con la missione finale. L’Heinrich-Hertz-Satellit è un veicolo spaziale tedesco progettato per ricercare e testare nuove tecnologie e scenari di comunicazione, ha spiegato in precedenza Arianespace. Anche Syracuse 4B è un satellite per comunicazioni, che sarà gestito dall’esercito francese.

Da Ariane 5 ad Ariane 6

Arianespace gestisce Ariane 5 per l’Agenzia Spaziale Europea. Il razzo ha debuttato nel 1996 e ora ha più di 100 lanci al suo attivo, comprese alcune missioni molto importanti. Ad esempio, ha lanciato la missione Rosetta dell’ESA nel 2004, la sonda JUICE Jupiter lo scorso aprile e il telescopio spaziale James Webb della NASA nel dicembre 2021.

Il successore di Ariane 5 non è ancora pronto a raccogliere il testimone. Ariane 6, in fase di sviluppo da un decennio, non dovrebbe volare prima della fine del 2023.