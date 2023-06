Il canto del cigno: annunciato l’ultimo lancio del potente razzo europeo Ariane 5

MeteoWeb

Fuochi d’artificio per il lanciatore europeo Ariane 5 nel Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. Il vettore originariamente doveva volare per l’ultima volta il 16 giugno, ma il lancio è stato bloccato il giorno precedente, dopo che i team della missione hanno scoperto un potenziale problema con alcune linee di trasmissione associate con i booster a propellente solido. Il problema è stato risolto, secondo Arianespace, la società con sede in Francia che gestisce l’Ariane 5 per l’Agenzia Spaziale Europea. Il razzo è ora pronto a prendere il volo dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, il 4 luglio, durante una finestra di 95 minuti che si aprirà alle 21:30 UTC, le 23:30 ora italiana, le 18:30 ora locale a Kourou.

La missione finale

La missione finale di Ariane 5 effettuerà per 2 satelliti un trasferimento in orbita geostazionaria (GTO), un waypoint sulla strada per l’orbita geostazionaria, che si trova a circa 35.800 km sopra la Terra. Il GTO è un percorso ellittico la cui altitudine massima è vicina a quella dell’orbita geostazionaria, i satelliti in GTO si spostano poi nell’orbita geostazionaria circolare con accensioni del motore.

Uno dei veicoli spaziali, l’Heinrich-Hertz-Satellit, effettuerà ricerche e testerà nuove tecnologie e scenari di comunicazione per l’agenzia spaziale tedesca DLR, ha riportato Arianespace in precedenza. L’altro payload, Syracuse 4B, è un satellite per comunicazioni che sarà gestito dall’esercito francese.

Da Ariane 5 ad Ariane 6

L’Ariane 5, che può trasportare più di 20 tonnellate di payload nell’orbita terrestre bassa, è stato un grande protagonista della scena per decenni: il razzo ha debuttato nel 1996 e ora ha 116 liftoff al suo attivo. Alcuni di quei voli hanno trasportato payload di altissimo profilo verso il cielo. Ad esempio, Ariane 5 ha lanciato la missione Rosetta dell’ESA nel marzo 2004 e il telescopio spaziale James Webb della NASA nel dicembre 2021.

Il nuovo razzo vettore di Arianespace, Ariane 6, prenderà il posto di Ariane 5. E’ in fase di sviluppo da un decennio e non dovrebbe debuttare fino alla fine di quest’anno.