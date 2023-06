Violento nubifragio a Sezze, il sindaco: “Non uscite di casa”

MeteoWeb

Proseguono i disagi per i residenti di Sezze, comune in provincia di Latina, colpito nel pomeriggio di oggi da un violento nubifragio che ha causato l’allagamento di diverse strade, esondazioni e frane in più località del paese pontino. Diverse vie sono state chiuse al traffico con relative deviazioni, mentre rimangono sotto osservazione alcuni ponti della zona. Sul posto stanno lavorando Vigili del fuoco e diverse associazioni di protezione civile.

“Visto il verificarsi di gravi problemi alla viabilità si invita la popolazione a non utilizzare mezzi e veicoli, in particolare si invita a non percorrere via Bassiano, loc. Zoccolanti, via Casali, via Quarto macchia. Per le zone dello Scalo è interrotta al traffico via Archi, entrambe le direzioni via Calabria, loc. Il ponte, la stazione ferroviaria”, fa sapere il comandante della polizia locale Lidano Caldarozzi.

“Piena solidarietà alle centinaia di persone che in questo momento sono in apprensione e ai tanti che hanno subito danni”, le parole del senatore Nicola Calandrini: “Penso soprattutto agli agricoltori, ma anche ai semplici cittadini che hanno visto allagarsi le proprie abitazioni o portate via, da fango e detriti, le proprie auto. Un grazie alle donne e uomini di Protezione civile e Vigili del fuoco impegnati in prima linea per risolvere l’emergenza”