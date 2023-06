Virgin Galactic, Meloni: “congratulazioni all’Aeronautica Militar e al CNR per il successo della missione Virtute-1”

MeteoWeb

“Congratulazioni all’Aeronautica Militare, al Consiglio Nazionale delle Ricerche ed a tutto il personale coinvolto per il successo della missione ‘Virtute-1’. Un traguardo che rappresenta un validissimo esempio di collaborazione istituzionale e una prima tappa verso lo sviluppo nella nostra Nazione del volo suborbitale“: ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando il primo volo suborbitale italiano, realizzato grazie a Virgin Galactic. “Con l’occasione rinnovo inoltre gli auguri per la ricorrenza, quest’anno, del centenario della fondazione sia dell’Am che del Cnr, istituzioni che hanno saputo rinnovarsi ed accettare la sfida di essere sempre al passo dell’innovazione tecnologica e, con questa missione, hanno operato efficacemente ed in sinergia a supporto dell’Italia,” ha concluso il premier.