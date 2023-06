Virgin Galactic, Urso: “Italia protagonista, il volo conferma la centralità del Paese”

MeteoWeb

L’Italia è stata la principale protagonista del primo volo suborbitale di Virgin Galactic: è quanto ha sottolineato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso facendo notare come ciò confermi “la centralità riconosciuta al nostro Paese in virtù del nostro impegno in materia di Spazio, sia dai nostri partner internazionali che dalle grandi aziende private del comparto, come ho potuto constatare anche durante la mia recente missione a Washington“.

“Incontrando infatti le Autorità istituzionali e le più grandi imprese spaziali americane, tra cui proprio Virgin Galactic ho ribadito che l’Italia è uno tra i Paesi nel mondo che più investono nello Spazio in proporzione al proprio Pil, perché siamo consapevoli di come in questo settore si giocheranno le grandi sfide globali del prossimo futuro“. “Un grazie al colonello Walter Villadei, al tenente colonnello Angelo Landolfi e al ricercatore Pantaleone Carlucci,” ha concluso il Ministro.