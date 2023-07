Ad agosto il lancio della missione Crew-7 NASA-SpaceX verso la ISS: a bordo anche un cosmonauta russo

MeteoWeb

Stabilita la data di lancio della settima missione rotazionale della NASA grazie alla capsula Dragon di SpaceX Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La prima data di lancio prevista per la missione Crew-7 NASA/SpaceX è martedì 15 agosto, dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida. La capsula Dragon, chiamata Endurance, sarà lanciata da un razzo Falcon 9 di SpaceX e trasporterà l’astronauta della NASA e comandante della missione Jasmin Moghbeli, l’astronauta e pilota dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) Andreas Mogensen, insieme all’astronauta della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Satoshi Furukawa e al cosmonauta Roscosmos Konstantin Borisov come specialisti di missione. Questo sarà il primo volo spaziale per Moghbeli e Borisov, e il secondo volo per Mogensen e Furukawa.

Dopo un periodo di passaggio di consegne, i membri dell’equipaggio della missione Crew-6 dovrebbero tornare sulla Terra a bordo della loro navicella spaziale SpaceX Dragon chiamata Endeavour.