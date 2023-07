Allarme maltempo nei Paesi Bassi: raffiche a oltre 140 km/h, 300 voli cancellati all’aeroporto di Schiphol

MeteoWeb

E’ allarme maltempo nei Paesi Bassi. A causa delle intense precipitazioni almeno 300 voli sono stati cancellati all’aeroporto di Schiphol (ad Amsterdam) e il traffico ferroviario nel Nord del Paese è stato completamente interrotto. Secondo quanto riporta Le Soir, gli aerei non riescono ad atterrare o decollare a causa delle forti raffiche di vento (fino a 100-120 km/h), della pioggia e della scarsa visibilità. Secondo l’aeroporto olandese, il numero delle cancellazioni rappresenta circa un quinto di tutti i voli programmati a Schiphol per la giornata: ma il dato potrebbe aumentare. L’operatore NS ha interrotto il traffico ferroviario in tutta la parte settentrionale dei Paesi Bassi.

Sono state registrate raffiche fino a 146 km/h, mentre la tempesta “Poly” sta colpendo la costa del Mare del Nord, abbattendo alberi e inducendo le autorità olandesi a consigliare alle persone di rimanere a casa. I venti di forza 11, il secondo livello più alto della scala Beaufort, sono stati misurati nel porto di IJmuiden nell’Olanda settentrionale.