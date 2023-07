Maltempo, la tempesta Poly devasta l’Europa: violenta come un Uragano, Paesi Bassi in ginocchio | FOTO

MeteoWeb

L’Europa è flagellata dal maltempo provocato dalla tempesta Poly, un ciclone violentissimo che sta attraversando il mare del Nord tra Paesi Bassi e Danimarca, provocando fenomeni meteo estremi soprattutto nei Paesi Bassi e in Germania. La tempesta, profonda 998hPa, si trova proprio sul litorale olandese e sta seminando una grave scia di morte e distruzione, come se fosse un uragano tropicale. Ad Amsterdam-Schiphol il vento ha raggiunto i 119km/h, valore davvero eccezionale, tanto che in uno degli aeroporti più trafficati d’Europa i voli sono rimasti paralizzati con pesanti ripercussioni in tutto il continente. Ben 400 i voli cancellati. Anche i treni Eurostar da Amsterdam a Londra e i treni ad alta velocità per le città tedesche di Colonia e Amburgo sono stati cancellati.

A causa della tempesta, due persone sono morte: si tratta di una 51enne olandese uccisa dalla caduta di un albero ad Haarlem, e una 64enne tedesca deceduta con le stesse modalità a Rhede, cittadina al confine proprio tra Germania e Paesi Bassi. Inoltre, due uomini sono rimasti gravemente feriti ad Amesterdam, uno per la caduta di un albero mentre il secondo colpito da linee elettriche tranciate dal maltempo.

L’istituto meteorologico nazionale olandese (Royal Netherlands Meteorological Institute) ha emesso il suo allarme di livello più alto in tre province. Le immagini che arrivano dai Paesi Bassi sono impressionanti (vedi gallery scorrevole a corredo dell’articolo): alberi sradicati, detriti su tutte le strade e le autostrade, cabine e litorali distrutti. La raffica più forte è stata di 146km/h sulla costa ad ovest di Amsterdam, nel porto di IJmuiden, un valore davvero straordinario per i litorali europei, degno di un uragano di 1ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson. Si tratta della “tempesta estiva più forte mai verificata” nel paese, ha riportato il sito meteorologico olandese Weerplaza secondo cui le raffiche sono state le più forti mai registrate in estate nei Paesi Bassi.

Ad Amsterdam un albero è caduto su una casa galleggiante ormeggiata in uno dei canali storici della città. Nella Capitale olandese sono stati anche chiusi tutti i parchi pubblici. I servizi di emergenza nella provincia dell’Olanda settentrionale, che comprende la capitale Amsterdam, hanno inviato una notifica push ai telefoni cellulari esortando le persone a rimanere in casa mentre la tempesta passava con la sua furia devastante. Le autorità stradali hanno anche consigliato agli automobilisti di evitare di guidare, se possibile. Il Governo ha chiesto ai cittadini di contattare i servizi di emergenza solo in situazioni estreme, in cui è pericolo la vita umana, altrimenti sono congestionati per le altre richieste.

