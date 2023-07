Previsioni Meteo, conferme sull’ondata di caldo del 9-13 luglio: sarà intensa ma breve

MeteoWeb

Inizierà domenica 9 luglio la seconda ondata di caldo di quest’estate. Sarà intensa, ma breve. E comunque non eccezionale. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli confermano che gli strepiti allarmisti che si rincorrono in queste ore sul web non hanno alcun fondamento: semplicemente farà caldo, in alcuni casi molto caldo, ma sarà assolutamente normale a metà luglio, in piena estate, e senza eccessi clamorosi. Certo, le temperature supereranno i +35°C in molte località di tutto il Paese, raggiungendo in modo isolato persino i +40°C nelle zone più calde di Sardegna, Sicilia e Sud. Ma non c’è stagione che questo non accada, almeno per qualche giorno. E’ la più assoluta normalità del clima mediterraneo.

Questa seconda ondata di caldo sarà un po’ più intensa della prima, quella che abbiamo avuto a ridosso del Solstizio d’Estate nella terza decade di giugno. E anche un po’ più lunga. Ma comunque di breve durata, 4-5 giorni al massimo. Si concluderà il 13 giugno al Centro/Nord e il 14 giugno al Centro/Sud. Diffidate, quindi, dai catastrofismi meteorologici di cui è zeppo il web. Piuttosto, attenzione al maltempo estremo che nelle prossime ore continuerà a colpire l’Italia, soprattutto giovedì al Nord/Est. I temporali saranno violentissimi, con nubifragi e grandinate come già accaduto apiù riprese nelle scorse ore.

Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: