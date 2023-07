Allerta Meteo, continua il maltempo sull’Italia: forti temporali al Sud, attenzione domani al Nord

MeteoWeb

Si accendono i primi forti temporali del pomeriggio al Sud, in modo particolare su Puglia e Basilicata dove sono già esplosi enormi cumulonembi che stanno colpendo le province di Taranto, Brindisi, Lecce e Matera. Sulle Murge spiccano i 17mm di pioggia già accumulati a Crispiano, nel tarantino. Primi temporali in formazione anche sulla Sila sud/orientale, in modo particolare nel catanzarese. Ma tutto l’Appennino meridionale è interessato da cumulo-genesi pomeridiana, e come ampiamente previsto ieri nei nostri bollettini meteo, oggi sarà una serata di forte instabilità sull’Italia meridionale.

E’ tornato a splendere il sole, invece, al Nord/Est dopo i forti temporali di questa mattina, mentre nubi sparse interessano il Nord/Ovest. Attenzione, però, al maltempo che anche nell’Italia settentrionale è tutt’altro che concluso. Domani, giovedì 6 luglio, avremo forti temporali nella notte e nelle prime ore del mattino al Nord/Est (Friuli Venezia Giulia), in rapida estensione al Veneto in mattinata e poi a tutta la pianura Padana e l’area alpina nel corso del pomeriggio-sera. Le temperature diminuiranno su valori ben inferiori rispetto alle medie del periodo.

L’estate continua a caratterizzarsi per anomalie fresche e perturbate, anche se la situazione cambierà da venerdì in poi con il preludio di un’ondata di caldo africano la prossima settimana. Di questo, però, parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto possiamo monitorare il maltempo in atto dalle immagini satellitari in diretta:

