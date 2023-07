Allerta caldo in Alto Adige: domani bollino rosso a Bolzano e Merano

MeteoWeb

Bollino rosso per l’ondata di caldo domani in numerosi Comuni dell’Alto Adige, da Merano lungo la valle dell’Adige fino a Bolzano, come anche in praticamente tutta la Bassa Atesina e nell’Oltradige. È quanto prevede il bollettino del Centro funzionale provinciale della Protezione Civile per martedì 18 luglio, mentre mercoledì 19 il livello dovrebbe scendere a giallo. Per il rischio temperature estreme si intendono scenari legati sia al verificarsi di condizioni di temperature elevate, che di temperature basse. In entrambi i casi le temperature estreme possono avere innanzitutto effetti sulla salute delle persone, in particolare i soggetti più vulnerabili, ma anche effetti sulla funzionalità di servizi essenziali ed infrastrutture.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: