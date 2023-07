Sardegna nella morsa del caldo: allerta per alte temperature e rischio incendi

MeteoWeb

La Sardegna è nella morsa del caldo e vi rimarrà ancora nei prossimi giorni. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per le alte temperature fino alle 20 di giovedì 13 luglio, ma l’ondata di calore non abbandonerà l’isola almeno fino alla prossima settimana. Ne sono sicuri dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “Sul Mediterraneo si consolida l’anticiclone africano caratterizzato da un’onda di calore che determinerà condizioni stabili e soleggiate su tutto il territorio – spiegano gli esperti – le temperature massime di oggi hanno raggiunto i +39-41°C nelle zone interne centro-occidentali con picchi in Campidano, Nuorese e pianura del Sassarese”. Secondo i dati dell’Arpas, sono stati raggiunti i +40°C ad Austis, Benetutti, Lodè, Silanus e Nuxis, +39°C a Teulada, Ottana, Jerzu, Domunovas, Domus De Maria e Borore.

“Domani si registrerà un sensibile aumento delle temperature – spiegano gli esperti dell’Aeronautica – che partiranno da +35-40°C per raggiungere anche i +44-46°C nelle zone interne occidentali e centrali, soprattutto nel Nuorese e Sassarese“. La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emanato un avviso di allerta arancione per mercoledì 12 luglio, con previsione di pericolo alto e condizione di attenzione rinforzata per gli incendi. Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, sebbene rinforzate, e potrebbe essere necessario il concorso della flotta statale.

Giovedì 13 luglio, entra il maestrale ma non spazzerà via il caldo. “Le temperature aumenteranno sul versante orientale della Sardegna – sottolineano – con valori che potranno raggiungere i +45°C nella Baronia, nel Nuorese, nella Piana di Ottana, nel Sarrabus e nel Gerrei”. Venerdì 14, le temperature massime arriveranno a +40°C sul Medio e Basso Campidano, nella Piana di Ottana e sulla Gallura orientale. Sabato e domenica Sardegna ancora rovente. Secondo le previsioni si registreranno picchi di +44°C nelle zone interne occidentali, nel Sulcis, nell’alto Campidano e nelle zone interne del Sassarese. Non migliora la situazione nemmeno la prossima settimana: “valori elevati tra i +40°C e i +43°C in gran parte del territorio e nelle zone interne”, concludono dall’ufficio meteo dell’Aeronautica.

