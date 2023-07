Allerta caldo in Piemonte: temperature fino a +37°C, i dettagli fino al 19 luglio

MeteoWeb

L’ondata di caldo che inizia sull’Italia colpirà anche il Piemonte e per questo, Arpa ha diramato un bollettino per ondate di calore che fornisce i dati di temperatura attesi fino al 19 luglio. Come si evince dalle tabelle in fondo all’articolo, le province più colpite saranno Alessandria e Cuneo, con temperature massime rispettivamente di +36°C e +37°C nelle giornate del 18 e 19 luglio. Le temperature percepite raggiungeranno i +42°C nel Cuneese. Temperature massime di +33-35°C saranno diffuse sul resto della regione.

Bollettino ad hoc per la città di Torino e l’Area Metropolitana, dove è previsto caldo afoso fino al 19 luglio. Prevista temperatura massima di +34°C oggi e mercoledì 19 luglio; +35°C martedì 18 luglio. Previste anche notti tropicali, ossia con temperature che non scendono sotto la soglia dei +20°C. In particolare, sono previste temperature minime di +25°C oggi e mercoledì 19 luglio; +24°C martedì 18 luglio. Sulla base di questi dati, per il 17 e il 18 luglio, è stato diramato l’allarme di livello 2, che sale al livello 3 (emergenza) per mercoledì 19 luglio.

