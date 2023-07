Allerta Meteo Sardegna, il caldo non molla la presa: temperature molto alte fino al 22 luglio

MeteoWeb

“Il persistere della configurazione a onda di calore determinata dall’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale continuerà a favorire l’avvezione di aria relativamente molto calda” sulla Sardegna, fa sapere il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, che ha diramato una nuova allerta per caldo sull’isola, valida a partire dalle ore 20:00 del 18 luglio e sino alle 20:00 del 22 luglio. “Dalla serata odierna e almeno fino a sabato 22, sulla Sardegna si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori a +44°C; altresì le temperature minime risulteranno localmente superiori ai +30°C. La situazione sarà rivalutata a chiusura dell’avviso per eventuali ulteriori estensioni”, si legge nel bollettino.

