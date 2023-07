Allerta Meteo: ridimensionata l’ondata di caldo, scatta l’allarme per i forti temporali in arrivo

MeteoWeb

Fa sempre più caldo sull’Italia ma siamo al 18 luglio e nessun record è stato ancora battuto: gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici hanno sostanzialmente ridimensionato l’ondata di calore almeno al Centro/Nord, ma nei suoi picchi estremi anche al Sud. Continuerà a fare molto caldo, ma non è più così scontato che verranno stravolti tutti i record storici come sembrava dalle previsioni dei giorni scorsi. Qualche record locale e isolato potrà anche cadere, al Sud e soprattutto in Sicilia (dove ieri in alcune località sono state registrate le temperature più alte degli ultimi 20 anni), ma non sarà nulla di eccezionale rispetto a quanto può capitare ogni anno nel periodo clou dell’estate.

Intanto domani, mercoledì 19 luglio, sarà il giorno più caldo in tutto il Paese. Per il Centro/Nord, però, si tratterà del picco più elevato, senza eccessi clamorosi mentre al Sud sarà ancora peggio giovedì 20. Invece proprio dalla serata di domani un fronte freddo farà diminuire le temperature al settentrione, ponendo fine all’ondata di caldo almeno dall’Emilia Romagna (compresa) in su. Ed è grande l’allerta meteo per i forti temporali in arrivo, già domani sera, appunto, su tutto il Nord:

Al Sud, invece, l’ondata di caldo intenso durerà molto a lungo. Non solo questa settimana, ma probabilmente anche tutta la prossima. L’atteso calo termico che determinerà una bella rinfrescata e anche una brusca sfuriata temporalesca è atteso per la serata di giovedì 27 luglio e la giornata di venerdì 28, cioè tra dieci giorni.

Tutta un’altra storia al Nord, dove invece farà più fresco già da domani sera e avremo forti temporali praticamente ogni giorno, molto violenti con nubifragi e grandinate tra venerdì 21 e sabato 22 quando le temperature crolleranno su valori tipicamente autunnali.

