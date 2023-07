Maltempo in Svizzera, forte temporale con grandine a Berna | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

Mentre in Italia fa molto caldo, forti temporali stanno colpendo la Svizzera con piogge intense e temperature in picchiata. In corso proprio in questi minuti una forte grandinata nella capitale Berna, dove la temperatura è crollata a +21°C dopo aver raggiunto i +27°C di massima giornaliera in mattinata. Un clima molto gradevole a pochi chilometri di distanza dal confine con il nostro Paese.

