Maltempo, ancora forti temporali nella notte in Svizzera: tempeste di fulmini, pioggia e fresco | FOTO e DATI

E’ una notte di forti temporali in Svizzera dopo i fenomeni diurni con la grandine che ha colpito anche la capitale Berna: spettacolari cumulonembi determinano tempeste di fulmini e locali piogge particolarmente intense, seppur rapide e fugaci. Nella giornata odierna sono caduti 19mm di pioggia a Braunwald, 14mm a Malbun, 13mm ad Elm, 12mm a Vättis, 11mm ad Arosa e Robièi, 10mm a Wartau, Ulrichen e Vaduz, 9mm a Schaan e Valbella, 8mm a Weissfluhjoch, Davos, Saas Balen, Grimsel Hospiz, Starkenbach e Susch, 5mm ad Innerthal e Weesen, 4mm a Mattsand e Courtelary.

Le temperature sono sensibilmente diminuite in tutto il Paese, tanto che adesso abbiamo appena +21°C a Zurigo, Berna, Lucerna e Sciaffusa, +20°C a San Gallo, Arosa e Interlaken. A pochi chilometri dal caldo record di Italia, Spagna e gran parte del Mediterraneo, la situazione meteo è completamente differente.

