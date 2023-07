Caldo, picchi di +44°C in Sicilia: nuovo record di temperature in 4 stazioni Sias

MeteoWeb

Le temperature schizzano a +44°C oggi in Sicilia a causa della feroce ondata di caldo africano che avvolge l’Italia. Tra i dati più rilevanti di oggi, segnaliamo: +43,7°C a Enna, +43,5°C a Trapani Fontanasalsa, +43,3°C a Marsala, Contessa Entellina, Mineo, +43,1°C a Francofonte, +43°C a Mussomeli, +42,8°C a Trapani Fulgatore, +42,7°C a Cammarata, +42,2°C a Caltanissetta. E iniziano già a cadere i primi record locali.

Sono state ben quattro le stazioni Sias che hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie iniziata nel 2002, anno di installazione della rete del Servizio Agrometeorologico Siciliano. I +43,5°C registrati alla stazione Trapani Fontanasalsa superano il valore massimo precedente di +42,2°C registrato il 24 giugno 2007. I +43,3°C della stazione Marsala superano il valore massimo precedente di +41,9°C registrato il 12 agosto 2021. I +42,8°C della stazione Trapani Fulgatore superano il valore massimo precedente di +42,1°C registrato il 21 giugno 2021. La stazione Erice ha registrato una massima di +40,4°C, superando il valore massimo precedente di +39,1°C registrato il 7 agosto 2012. I valori non sono facilmente confrontabili con quelli registrati in passato in siti vicini ma differenti, ma si può ritenere che in quell’area l’ondata di caldo, pur risultando estrema, sia stata lievemente meno intensa di quella dell’agosto 1999.

Il massimo valore oggi sulla rete Sias, +43,7°C, è stato registrato dalla stazione Enna contrada Pasquasia, a bassa quota e quasi in fondovalle rispetto al centro urbano. Non è stato tuttavia raggiunto il massimo precedente.

