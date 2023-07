Caldo, Sardegna infuocata da 11 giorni: sfiorati i +45°C

MeteoWeb

La Sardegna vive oggi la sua undicesima giornata infuocata consecutiva, con temperature minime e massime sempre crescenti e che in alcune zone si sono avvicinate pericolosamente alla soglia dei +45°C. Registrati infatti, +44,6°C a Ballao, +43°C a Guspini, Armungia, Barumini, Villa Verde, Samugheo, +42°C a Sanluri, Bonorva, Siliqua.

E nei prossimi giorni, la morsa del caldo si stringerà ancora sulla Sardegna. I venti da nord-ovest non porteranno aria fresca, ma sposteranno quella caldissima in arrivo dall’Africa che sta facendo boccheggiare l’intera isola e che alimenta il pericolo d’incendi. “Le correnti si disporranno da ovest mercoledì e poi nord ovest giovedì”, avverte il meteorologo Matteo Tidili sul suo profilo Fb, “ma sostanzialmente sarà un rimescolamento della stessa massa d’aria bollente e si tradurrà mercoledì in massime diffuse ben oltre i +40°C, compreso il Cagliaritano; giovedì invece i picchi over +40°C saranno concentrati sui settori orientali e meridionali, Cagliaritano compreso”.

Si rischiano temperature ben oltre i +45°C nei prossimi giorni, con il rischio di battere persino il record della temperatura più alta mai registrata in Europa, ossia i +48,8°C di Floridia (Siracusa) del 2021.

