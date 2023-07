Allerta Caldo in Sardegna: il “clou” tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

L’anticiclone africano ha iniziato venerdì 7 luglio una fase espansiva sul Mediterraneo occidentale, che culminerà tra il 12 e il 13 luglio. La struttura porta con sé ai bassi strati aria molto calda dal nordafrica. Venerdì e sabato è attesa una temporanea flessione della struttura. E’ quanto comunica il centro funzionale decentrato di Protezione civile della Sardegna.

A partire da oggi, lunedì 10 e sino a giovedì 13 luglio, sulla Sardegna si prevedono temperature massime diffusamente superiori ai +37°C, con locali picchi intorno ai +44°C. Le minime notturne saranno intorno ai +24°C, con locali picchi superiori ai +30°C. Per la giornata di venerdì 14 e sabato 15 luglio 2023, è invece atteso un moderato calo delle temperature. Contestualmente, la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di domani, martedì 11 luglio 2023: nel territorio di Cagliari sarà ancora previsione di pericolo alto con codice arancione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: