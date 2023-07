MeteoWeb

Sta piovendo con appena +14°C in pieno giorno a Dublino, mentre a Plymouth e a Birmingham diluvia con +15°C, a Londra abbiamo +16°C come Liverpool, Belfast e Glasgow: è l’altra estate dell’Europa, quella fredda e piovosa che stanno vivendo le isole Britanniche e le regioni esposte al respiro fresco e umido dell’oceano Atlantico. Ad alimentare il maltempo di queste ore è un enorme ciclone che sta interessando tutto l’oceano Atlantico orientale, nel suo settore europeo, dall’Islanda alle Canarie.

La tempesta è già ben visibile dalle immagini satellitari e sta colpendo in modo particolarmente intenso Irlanda, Galles e Inghilterra meridionale, con un fronte freddo molto esteso fin sulla Galizia (Spagna) e addirittura sul Portogallo:

La tempesta, ufficialmente denominata Sandor, si intensificherà nelle prossime ore raggiungendo nella giornata di domani – sabato 15 luglio – il suo picco più basso in termini di pressione, intorno a 988hPa tra l’Irlanda settentrionale e la Scozia, generando venti estremi e piogge torrenziali su tutto il territorio delle isole Britanniche. Il fronte freddo avanzerà ancora più a Sud, fin su Gibilterra:

Le mappe del modello Bolam (CNR-ISAC) evidenziano l’entità delle precipitazioni che colpiranno l’Europa nelle prossime ore. Possiamo osservare come tra oggi pomeriggio-sera (prima mappa) e domani, sabato 15 luglio (seconda mappa relativa alla notte-mattina; terza al pomeriggio-sera), le precipitazioni saranno intense e copiose su tutto il Regno Unito e sull’Irlanda e poi, nella giornata di Sabato, si estenderanno anche a Norvegia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia, con qualche pioggia anche in Spagna:

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF evidenziano l’andamento del ciclone ben contrapposto rispetto all’Anticiclone Sub-Tropicale che contestualmente infuocherà il Mediterraneo centrale, con un nuovo forte impulso in settimana risalendo dal Maghreb a Spagna orientale, Francia meridionale, Italia e Balcani:

Lo zoom sinottico sulle isole Britanniche e sull’Atlantico settentrionale evidenzia con maggior precisione la traiettoria della tempesta tra oggi, venerdì 14 luglio, e l’inizio della prossima settimana quando il ciclone Sandor continuerà ad alimentare freddo anomalo e piogge sparse su Irlanda, Regno Unito e Norvegia:

Oltre al maltempo, questa tempesta determinerà un’enorme anomalia di freddo su tutta l’Europa occidentale e nell’oceano Atlantico orientale. Stiamo parlando di un’area estesa più di un milione di chilometri quadrati, dall’Islanda fino addirittura all’arcipelago delle Canarie, al largo del Marocco. La mappa delle anomalie termiche previste per domenica 16 luglio dal modello europeo ECMWF evidenzia come proprio tra Spagna, Portogallo e Canarie le temperature saranno oltre 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo:

Il freddo si estenderà ulteriormente lunedì 17 luglio sull’Europa centro/occidentale, tra Francia e Germania settentrionali, rimanendo molto intenso nell’Atlantico proprio nella zona delle Canarie (oltre che sulle Azzorre):

Ma soprattutto il freddo anomalo continuerà anche nel corso della prossima settimana, mentre l’Italia verrà interessata da una grande ondata di caldo e invece l’Europa occidentale e centro-settentrionale avrà temperature molto basse per il periodo, tipicamente autunnali, un po’ ovunque dai Pirenei e dalle Alpi in su. Ecco la mappa per giovedì 20 luglio:

E l’anomalia durerà a lungo, tanto che la carta per sabato 22 luglio è ancor più emblematica di quanto quest’anomalia fredda, oltre che intensa e vasta, sarà persistente per almeno dieci giorni su gran parte d’Europa:

Insomma, in Italia soffriremo a lungo per un’ondata di caldo che si prospetta molto intensa da lunedì 17 in poi, ma sarà un’anomalia molto più piccola sia come intensità che come durata e dimensione rispetto a quello che intanto sta succedendo nell’altra Europa, fuori dal Mediterraneo. Dove di estate non c’è neanche l’ombra.

