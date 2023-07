Allerta Meteo, carte da incubo per la prossima settimana: sull’Italia l’ondata di caldo del secolo

MeteoWeb

Potrebbe rivelarsi come l’ondata di caldo del secolo per l’Italia quella che la prossima settimana interesserà tutto il nostro Paese, dall’estremo Nord all’estremo Sud, con temperature da record. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli sono a dir poco impressionanti: a soli quattro giorni da martedì 18 luglio, e quindi con mappe ormai molto attendibili, lo scenario è catastrofico.

L’Anticiclone Sub-Tropicale si innalzerà dal Maghreb proprio sul Mediterraneo centrale, con una lingua d’aria rovente e molto estesa che da lunedì per almeno tre giorni ingloberà tutto il nostro Paese, la Spagna centro/orientale e poi anche i Balcani. Al Centro/Sud, inoltre, il caldo continuerà anche nella seconda parte della settimana.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono davvero sconvolgenti per le temperature previste sull’Italia nella giornata di martedì 18 luglio, quando la colonnina di mercurio rischia di superare abbondantemente i +40°C persino in pianura Padana, con picchi di +43°C, addirittura +44°C, nel basso Piemonte e in Emilia Romagna, dove queste temperature non sono mai state raggiunte nella storia climatica documentata. Clima rovente anche al Centro/Sud, con temperature che in Sardegna e Sicilia supereranno i +47°C ma anche nel Centro/Sud peninsulare vedranno valori diffusamente superiori ai +45°C, soprattutto in Puglia (ma non solo).

Scenario clamoroso per le grandi città del Centro: a Roma la temperatura potrebbe superare i +43°C (ma già basterebbero +41°C per registrare il record assoluto di caldo di sempre nella Capitale), mentre a Firenze e Perugia potremmo arrivare addirittura a +44°C, che significa – tanto per intenderci – quasi dieci gradi in più rispetto al clima già rovente di oggi.

E mentre in Italia succederà tutto questo, gran parte d’Europa rimarrà in balia del freddo anomalo e del maltempo fuori stagione.

