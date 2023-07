Ondata di caldo sempre più intensa, l’ESA lancia l’allarme: “il record storico europeo di Floridia potrebbe essere infranto”

MeteoWeb

Le temperature sono in aumento in tutta Europa questa settimana: questo periodo di caldo intenso e prolungato, però, è solo all’inizio. Italia, Spagna, Francia, Germania e Polonia stanno affrontando una grande ondata di caldo con temperature che dovrebbero salire fino a +48°C in Sicilia e Sardegna, potenzialmente le temperature più alte mai registrate in Europa, riporta l’Agenzia Spaziale Europea. Un anticiclone proveniente da Sud farà salire le temperature sopra i +40°C in gran parte d’Italia. Ciò dopo una primavera e un’inizio estate all’insegna di tempeste e inondazioni.

La temperatura più alta della storia europea ha fatto registrare l’ultimo record l’11 agosto 2021, quando a Floridia (Siracusa) la colonnina di mercurio ha segnato +48,8°C. Ebbene, questo record potrebbe essere battuto di nuovo nei prossimi giorni, secondo l’Agenzia Spaziale Europea.

L’animazione di seguito è stata realizzata a partire dai dati dello strumento radiometrico della missione Copernicus Sentinel-3 e mostra la temperatura della superficie terrestre in tutta Italia tra il 9 e il 10 luglio. Come mostra chiaramente l’immagine, in alcune città la superficie terrestre ha superato i +45°C, tra cui Roma, Napoli, Taranto e Foggia. Lungo le pendici orientali dell’Etna, in Sicilia, la colonnina di mercurio è andata oltre i +50°C.

Considerando che Copernicus Sentinel-3 ha acquisito questi dati nella tarda mattinata (11:30 ora italiana), la temperatura è sicuramente salita nelle ore successive.

Mentre le previsioni meteo utilizzano le temperature atmosferiche previste, questo strumento satellitare misura la reale quantità di energia irradiata dalla Terra e raffigura la temperatura della superficie terrestre. Pertanto, la mappa mostra la temperatura effettiva della superficie terrestre che è significativamente più calda della temperatura dell’aria. Gli scienziati monitorano la temperatura della superficie terrestre per comprendere e prevedere meglio i modelli meteorologici e climatici, nonché per monitorare gli incendi. Queste misurazioni sono particolarmente importanti anche per gli agricoltori che ottimizzano l’irrigazione delle loro colture e per gli urbanisti che cercano di migliorare le strategie di mitigazione del calore.

L’ondata di caldo sta colpendo anche altre città in Europa con temperature atmosferiche che dovrebbero raggiungere i +44°C in alcune parti della Spagna entro questa settimana. Una visione più ampia dell’Europa è presente nell’immagine in evidenza dell’articolo, in alto. Le temperature della superficie terrestre hanno raggiunto i +46°C a Roma, mentre Madrid e Siviglia, in Spagna, hanno raggiunto rispettivamente +46°C e +47°C.

“Il riscaldamento climatico amplificato quest’anno da El Niño influisce gravemente sulla produzione alimentare, sulla disponibilità di acqua e sulla nostra salute. Per adattarci correttamente a questi cambiamenti, abbiamo bisogno di informazioni tempestive con una risoluzione fruibile, ciò che il programma Copernicus sta fornendo con Sentinel-3 e presto con la missione Copernicus Land Surface Temperature Monitoring a una risoluzione di 50 metri,” ha commentato Benjamin Koetz, Mission Scientist della missione Land Surface Temperature Monitoring.

Le temperature estreme in Europa seguono la scia di temperature globali da record. Lunedì l’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha dichiarato che il pianeta ha registrato temperature record nei primi giorni di luglio.

Secondo uno studio recentemente pubblicato su Nature Medicine più di 60mila persone sono morte a causa delle ondate di caldo estive dello scorso anno in tutta Europa. Il tasso di mortalità è stato più alto in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, e questa estate rischia di essere peggiore.