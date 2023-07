Pesantissima allerta meteo Estofex: grandine grossa, venti distruttivi e forti piogge tra Nord Italia, Slovenia e Balcani

MeteoWeb

Dopo il forte caldo di questi giorni, il Nord-Est è già stato colpito ieri da fenomeni di violento maltempo ma la minaccia non finisce qui. Anzi. Il centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato una pesantissima allerta per questa sera al Nord-Est dell’Italia e sugli stati vicini: livello 3 per il Nord-Est italiano e per parti di Austria, Slovenia, Ungheria, Croazia, Bosnia e Serbia, in primo luogo per grandine di dimensioni molto grandi e venti distruttivi, e in secondo luogo per precipitazioni molto intense. Emesso un livello 2 per gli stessi pericoli in un’area circostante il livello 3, che include un settore più esteso del Nord, fino a parti di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Un livello di allerta 2 è stato emesso per la Slovacchia orientale, la Romania centrale e l’Ungheria orientale per grandine di grandi dimensioni, precipitazioni molto intense e, in misura minore, per tornado. Emesso un livello 1 in un’area circostante queste aree di livello 2, per precipitazioni intense e grandine di grandi dimensioni.

Un livello 1 è stato emesso per la Spagna orientale per il rischio di forti venti e, molto localmente, grandine di grandi dimensioni.

Un forte jet streak zonale si trova sull’Europa centrale al margine settentrionale di un marcato elevated mixed layer. La combinazione di forti lapse rates associati e dell’ampia umidità di basso livello nella Pianura Padana e nei Balcani nordoccidentali porta a valori di CAPE molto elevati in una zona dalla Serbia attraverso i Balcani nordoccidentali, con valori di 2000-3000J/kg, fino alla Pianura Padana, dove sono previsti valori compresi tra 3000 e 5000J/kg. Si prevede che si svilupperà una situazione meteorologica grave di fascia alta con grandine molto grande e venti forti diffusi.

Regione alpina e Balcani nordoccidentali, occidentali e centrali

Nel pomeriggio, è prevista un’iniziazione diffusa sulle Alpi meridionali e centrali. Le tempeste lo faranno in un ambiente molto instabile, quindi è prevista una rapida evoluzione in supercelle, seguita da una transizione verso uno o più bow echoes. Ulteriori temporali potrebbero formarsi sulle Alpi Dinariche e in Pianura Padana.

L’elevata instabilità e il forte vento di bassa quota in questo ambiente suggeriscono che alcune tempeste probabilmente produrranno grandine molto grande nell’intervallo di 5-10cm. La transizione in un bow echo è prevista durante la serata mentre le tempeste si spostano sui Balcani nordoccidentali e forse sull’Ungheria. Di conseguenza sono attesi venti forti e diffusi, compresi venti estremamente forti di oltre 115km/h. Nel corso della notte, il sistema dovrebbe diminuire molto gradualmente di intensità man mano che incontra un ambiente con CAPE inferiore nella Serbia meridionale, in Romania e in Bulgaria.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: