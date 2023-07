Allerta Meteo ESTOFEX per stasera: temporali estremi e tornado tra Francia, Svizzera e Germania, coinvolto anche il Nord Italia

MeteoWeb

Il centro Europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso una pesante Allerta Meteo per le prossime ore sull’Europa occidentale, con un elevatissimo “livello 3” al confine tra Francia sud/orientale, Nord/Ovest della Svizzera e Sud/Ovest della Germania, dove nelle prossime ore sono previsti violenti temporali con raffiche di vento “molto severe” e grandinate “molto grosse”. Una violenta sfuriata temporalesca sta per investire l’Europa centro/occidentale e il bollettino emesso per le prossime 24 ore prevede fenomeni estremi su buona parte del Continente, come possiamo osservare nella mappa a corredo dell’articolo.

Il bollettino di ESTOFEX sottolinea come un profondo ciclone sul Regno Unito alimenta un forte gradiente barico che determina forti venti su Francia, Benelux e Mare del Nord. Contestualmente a oriente un altro grande ciclone imperversa sulla Russia, esteso verso il Caucaso, coinvolgendo anche Estonia e Lettonia orientali.

Il bollettino ESTOFEX evidenzia poi come i valori più estremi per i temporali che si svilupperanno nelle prossime ore interesseranno dapprima la Francia centro/meridionale, sul Massiccio Centrale, estendendosi rapidamente verso l’area alpina, tra Svizzera e Italia. “Il più alto rischio di maltempo sarà dovuto alle raffiche di vento, che saranno forti ed estremamente forti. I modelli ad alta risoluzione evidenziano come avremo costantemente raffiche superiori ai 115km/h. In questo contesto, è probabile la fusione di singole supercelle temporalesche in sistemi multicellulari nella serata. Attenzione anche al rischio di forti tornado, indicato da alcuni modelli tra la Francia orientale e la Germania sud/occidentale. Una minaccia che deve essere monitorata in tempo reale soprattutto se le supercelle riescono a persistere fino a tarda sera“.

Nel bollettino, il livello 3 di allerta viene introdotto nell’area a più alto rischio di fenomeni meteo estremi con grandine molto grossa e venti impetuosi. Il livello 2 riguarda anche alcune zone del Nord Italia, dove i temporali potranno colpire l’estremo nord/ovest tra la tarda serata odierna e le prime ore del mattino di domani.

Altri fenomeni di maltempo nel nord/est della Spagna, sui Pirenei, nel Benelux e nella Germania settentrionale, in Inghilterra, in Romania, nel Nord/Est della Turchia e in Georgia.

