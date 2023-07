Allerta Meteo, tra caldo intenso e maltempo estremo: saranno dieci giorni terribili

MeteoWeb

Fa sempre più caldo sull’Italia settentrionale, con temperature che sfiorano i +40°C in Emilia Romagna questo pomeriggio e valori particolarmente elevati, superiori ai +37°C, anche tra basso Veneto, bassa Lombardia e basso Piemonte. Nessun record, nessun picco eccezionale, ma il caldo adesso sta facendo davvero sul serio nel cuore della pianura Padana che è al momento la zona più colpita dall’ondata di calore in corso nel nostro Paese.

Il caldo è in fase di intensificazione, ma intanto i valori di temperatura misurati oggi pomeriggio in pianura Padana sono particolarmente significativi. Di seguito riportiamo i più elevati, e quelli delle principali città più calde:

+39,6°C a San Possidonio (Modena)

a San Possidonio (Modena) +39,4°C a Cento (Ferrara)

a Cento (Ferrara) +39,2°C a Bologna

a Bologna +38,9°C a Carpi e San Prospero (Modena) e a Viadana (Mantova)

a Carpi e San Prospero (Modena) e a Viadana (Mantova) +38,8°C a Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) +38,6°C a Baganzola (Parma) e Poggio Renatico (Ferrara)

a Baganzola (Parma) e Poggio Renatico (Ferrara) +38,3°C a Imola, Cambiò di Gambarana (Pavia) e Gorgo di San Benedetto Po (Mantova)

a Imola, Cambiò di Gambarana (Pavia) e Gorgo di San Benedetto Po (Mantova) +37,9°C a Faenza

a Faenza +37,8°C a Parma, Reggio Emilia e Forlì

a Parma, Reggio Emilia e Forlì +37,7°C a Modena e Legnago (Verona)

a Modena e Legnago (Verona) +37,4°C a Mantova e Asti

a Mantova e Asti +37,2°C a Ferrara

a Ferrara +36,9°C ad Alessandria

ad Alessandria +36,3°C a Cremona

a Cremona +36,2°C a Monza

a Monza +36,0°C a Torino e Pavia

a Torino e Pavia +35,9°C a Milano

Le immagini dei satelliti meteo animati evidenziano la contestuale formazione di violenti fenomeni temporaleschi nel cuore della Francia e sulle Alpi orientali. Si tratta di temporali che si intensificheranno bruscamente nelle prossime ore estendendosi a gran parte del continente Europeo centro/occidentale:

Non è un caso se nelle ultime ore abbiamo ricevuto numerosi bollettini di allerta meteo dai principali enti e istituzioni: stamani è arrivato quello di Estofex per l’Europa, ma anche per l’Italia la protezione civile ha lanciato l’allarme arancione in alcune zone del Nord per i forti temporali in arrivo mentre l’aeronautica militare ha sottolineato l’intensificazione ed estensione dell’ondata di caldo in corso. Nei prossimi giorni, infatti, le temperature diminuiranno bruscamente al Nord sotto i colpi dei forti temporali che mercoledì, giovedì e venerdì funesteranno l’Italia settentrionale riportando il fresco, mentre il caldo diventerà sempre più intenso al Centro/Sud fin qui risparmiato dall’ondata di calore.

Attenzione alla prossima settimana: gli ultimi aggiornamenti dei modelli evidenziano non solo la persistenza del caldo sull’Italia, ma anche una sua considerevole intensificazione su tutte le Regioni del Centro/Sud. Al momento è ancora prematuro sbilanciarsi su questa tendenza in modo definitivo, ma se questo trend venisse confermato, potrebbe diventare una sorta di “rivincita” del caldo dopo il lungo periodo fresco ed eccezionalmente piovoso di primavera e inizio estate, con una grande anomalia di caldo nel cuore della stagione. Si prospettano così dieci giorni terribili, anche per i fenomeni meteo estremi che un caldo così intenso e prolungato innescherà ai primi spifferi freschi, che si prospettano molto frequenti almeno sul Nord Italia già nel cuore dell’estate.

