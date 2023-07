Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: temporali in arrivo

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida dalle 15 di oggi alle 6 di giovedì, a causa di temporali, anche forti, previsti nelle prossime ore. “Sulla regione persiste aria molto calda con correnti da ovest in quota. Da questa sera il parziale arretramento dell’anticiclone, con il passaggio di masse d’aria a tratti più fresche e umide in quota, favorirà un aumento dell’instabilità,” si legge nel bollettino. Fino al primo pomeriggio il tempo sarà stabile con caldo afoso. In seguito saranno possibili temporali probabilmente a partire dai monti, e che poi potranno estendersi verso la pianura e la costa. In caso di temporali, saranno con buona probabilità forti, associati anche a possibili raffiche di vento molto forti. Anche domani saranno possibili temporali sparsi, specie dal pomeriggio e fino al primo mattino di giovedì. Nelle ore centrali probabile una fase più stabile.

