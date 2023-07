Allerta Meteo, grande escalation del caldo in tutt’Italia: tre giorni infuocati la prossima settimana | MAPPE

MeteoWeb

Sull’Italia sta arrivando una nuova ondata di caldo che ridicolizzerà quella in corso in questi giorni: la prossima settimana si prospetta clamorosamente calda nel nostro Paese, e stavolta davvero il caldo farà sul serio. Stavolta davvero si può parlare di scenario meteorologico eccezionale e di temperature da record. Ci chiediamo che termini utilizzeranno in quest’occasione i soliti catastrofisti da strapazzo che invece li avevano già sprecati tutti per il caldo dei giorni scorsi. Che invece di eccezionale non ha avuto nulla, come ampiamente previsto su MeteoWeb.

Le temperature più elevate sono state quelle di martedì in Emilia Romagna (picchi di +39°C), ieri in Sardegna (picchi di +43°C) e oggi in Puglia (picchi di +41°C), valori elevati ma non estremi, tanto che in piena estate si raggiungono ogni anno. Molto diverso, invece, ciò che si prospetta per la prossima settimana. Da lunedì 17 a mercoledì 19 luglio avremo tre giorni bollenti in tutto il Paese, che al Sud si prolungheranno anche per un quarto, giovedì 20, prima della decisa rinfrescata che seguirà, accompagnata da nuovi fenomeni di maltempo estremo ancor più intensi rispetto a quelli delle scorse ore al Nord. Ma adesso pensare al maltempo di 20-21 luglio è davvero prematuro. Lo scenario dei tre giorni precedenti è così estremo che persino l’ESA, l’Agenzia spaziale europea, ha sottolineato il rischio del superamento di tutti i record storici continentali, con temperature superiori persino ai +48,8°C misurati due anni fa a Floridia che sono l’attuale record di caldo assoluto di tutt’Europa.

Effettivamente le mappe per la prossima settimana sono terribili. Il weekend trascorrerà molto tranquillo, senza maltempo e senza caldo estremo, ma dopo il calo termico che rinfrescherà un po’ ovunque l’aria tra venerdì e sabato, già da domenica avremo una nuova risalita delle temperature a partire dalle isole maggiori (Sardegna e Sicilia) e in tutto il Centro. La nuova ondata di caldo inizierà lunedì 17 luglio e farà subito sul serio, ma i due giorni più caldi saranno quelli successivi: martedì 18 e mercoledì 19 luglio. Segnateli sul calendario, evidenziateli in rosso, perchè potranno scrivere la storia della climatologia europea e mediterranea. Le mappe sono impressionanti, con isoterme di +25°C ad 850hPa (circa 1.600 metri di altitudine) fino al Piemonte settentrionale e a Venezia, in Veneto, inglobando gran parte della pianura Padana, in uno scenario che non ha precedenti nella storia e che si traduce con temperature al suolo diffusamente superiori ai +41/+43°C su tutto il territorio padano. I record storici rischiano di essere stravolti ovunque.

Allerta Meteo per il caldo estremo: le mappe con le temperature ad 850hPa per lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 luglio

Anche al Centro/Sud i record potrebbero essere frantumati: alla stessa quota di 850hPa i modelli propongono temperature di +28/+29°C che significa superare i +45°C in modo molto diffuso, con picchi di +48/+49°C in molte località, non solo in Sardegna e Sicilia ma anche in Puglia e Calabria. Questo scenario è provocato dall’Anticiclone Sub-Tropicale che dal Maghreb si estenderà sul Mediterraneo e sui Balcani, determinando una grande anomalia di alta pressione in tutta l’area mediterranea, culminando proprio tra l’Italia e i Balcani nei suoi valori più significativi mentre al contrario avremo una profonda anomalia opposta di bassa pressione nel Nord Europa, tra le isole Britanniche e la Penisola Scandinava, dove ci saranno forti piogge continue e costanti in piena estate.

Questo scenario estremo determinerà un’altra settimana di caldo anomalo, stavolta molto più intenso, in tutt’Italia, in Tunisia e anche sui Balcani, oltre che nell’Algeria mediterranea, nella Spagna mediterranea e nella Francia meridionale. Al contrario, sarà una settimana fredda in Islanda, Regno Unito, Scandinavia e Russia:

Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: