Allerta Meteo, inizia la burrasca di maestrale del Sud: in Sardegna vento impetuoso e temperature in picchiata | LIVE

MeteoWeb

E’ iniziata in Sardegna la burrasca di maestrale che sta spazzando via il gran caldo che da dieci giorni sta arroventando il Sud Italia. Nell’isola che ieri ha stravolto molti suoi record di caldo assoluto, oggi si è alzato un impetuoso maestrale che nel pomeriggio ha raggiunto raffiche di 88km/h sul Monte Rasu, 76km/h a Punta Sebera, 67km/h a Osilo, 62km/h a Sinnai, 53km/h a Cagliari e Villaputzu, 40km/h a Iglesias, in ulteriore rinforzo in tutta la Regione.

Le temperature sono in picchiata: al momento abbiamo +25°C a Sassari, +27°C a Porto Torres e Oristano, +29°C a Olbia e Carbonia, +30°C a Cagliari, in tutti i casi tra 10 e 15°C in meno rispetto alla stessa ora di ieri. Il fronte freddo sta avanzando rapidamente da nord/ovest verso sud/est e già nella notte la rinfrescata coinvolgerà tutto il Sud, tanto che all’alba di domani – Mercoledì 26 Luglio – continuerà a fare caldo soltanto all’estremità sud/orientale della Sicilia (Siracusa e Ragusa) e nella Calabria jonica meridionale (Reggio Calabria), anche qui in veloce picchiata verso una notevole rinfrescata:

Le temperature non si limiteranno a rientrare nella norma, ma scenderanno ben al di sotto, addirittura tra mercoledì sera e giovedì saremo tra 6 e 8 gradi centigradi sotto la norma del periodo. Farà, insomma, molto fresco e non mancheranno piogge sparse, specie nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, oltre a venti impetuosi e mareggiate.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: