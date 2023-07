Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare lancia l’allarme per la grande ondata di caldo in arrivo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale per la Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha appena pubblicato una nuova allerta meteo per il gran caldo in arrivo sull’Italia. Nel bollettino, pubblicato alle 14:00 di oggi pomeriggio, si evidenziano tutte le attenzioni sull’ondata di caldo in corso e in intensificazione nei prossimi giorni.

Gli esperti meteorologi dell’aeronautica specificano come “persistono per le prossime 48/60 ore condizioni di onda di calore, con temperature massime superiori ai +38°C, su Calabria, Basilicata e Puglia e superiori ai +40°C su Sicilia e Sardegna. Si prevedono inoltre, dal tardo mattino di domani, domenica 16 luglio 2023, e per le successive 48 ore, temperature elevate, con punte massime superiori ai +38°C, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania“.

