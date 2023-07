Allerta Meteo Lombardia: rovesci e temporali dal pomeriggio, “possibili fenomeni di forte intensità”

MeteoWeb

Torna il maltempo in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. L’avviso è valido fino a domani. Dal pomeriggio di oggi è “atteso un primo transito di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi da Ovest verso Est, con un probabile coinvolgimento dei settori più settentrionali. Tra la serata e la successiva nottata sarà possibile un secondo passaggio temporalesco e un coinvolgimento maggiore dell’area prealpina, con minor probabilità anche della pianura (in particolare quella centro-orientale). I temporali potranno essere localmente anche di forte intensità già dalle prime ore del pomeriggio, con grandine anche di medie dimensioni e intense raffiche di vento,” si legge nel bollettino pubblicato questa mattina.

Per la giornata di domani “saranno ancora possibili temporali sui settori alpini e prealpini, anche nella seconda parte della giornata. Si attendono fenomeni anche di forte intensità, tuttavia, si segnala che allo stato attuale resta una forte incertezza sul dettaglio spaziale e temporale degli stessi“.

