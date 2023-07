Allerta Meteo, focus del meteorologo Claudia Adamo sull’ondata di caldo in arrivo: “tre Regioni ad oltre +45°C”

MeteoWeb

“Dal punto di vista climatico, tecnicamente si tratta di una situazione ‘severa’ e da quello delle temperature è in ulteriore peggioramento“. Cosi’ dice all’Agi Claudia Adamo, meteorologo, responsabile di RaiMeteo Rai Pubblica utilità, che delinea questo quadro per l’Italia delle prossime ore, nei giorni in cui centinaia di milioni di persone sono colpite da temperature estreme in tutto il mondo: “La situazione dal punto di vista del caldo è in ulteriore intensificazione e quindi dal weekend sarà in lieve aumento, anche se dipende dalle zone. Poi da sabato e domenica, soprattutto, si alzano ulteriormente le temperature e i primi giorni della prossima settimana, lunedì, martedì e mercoledì il caldo interesserà sempre più le zone delle nostre regioni centrali, meridionali e in particolare delle isole maggiori, fino almeno a mercoledì“.

Ma si avranno temperature eccezionali, anche oltre i 40 gradi? “Certamente, la situazione al momento è prevista con temperature oltre i 40 gradi anche in maniera abbastanza diffusa“. Quindi una situazione grave? “Diciamo severa, così si definisce una situazione del genere. Al momento è prevista, quindi possiamo definirla così. Poi mancano ancora alcuni giorni, perciò dobbiamo avere la certezza che poi si verifichi, ma sicuramente questa è la proiezione dei prossimi giorni“. Tirando le somme, come comportarci? “Quindi bisogna fare attenzione e cercare di organizzarci per evitare attività all’aperto in quei giorni“. Precauzioni? “Visto che le previsioni del tempo ci aiutano a conoscere le informazioni con anticipo, possiamo utilizzarle per premunirci ed evitare certe attività fisiche e metterci al riparo da certi rischi perchè c’è un’elevata probabilità che si possano verificare temperature così alte, soprattutto in alcune zone“. Altri accorgimenti? “Niente footing, evitare assolutamente questo tipo di attività ed evitare di stare nelle ore così calde all’aperto. Oltre a ciò che ci suggeriscono sempre i medici e i nutrizionisti, cioè di usare anche un po’ il buon senso evitando gli sforzi. L’informazione che possiamo dare e’ di fare attenzione perchè anche le temperature minime della notte sono in progressivo aumento, tant’è che nei giorni prossimi le previsioni sono di temperature minime in aumento marcato“.

Secondo Claudia Adamo “anche la notte farà piuttosto caldo. Facciamone tesoro e comportiamoci di conseguenza“. Quali saranno le regioni più colpite? “Saranno la Sicilia, la Sardegna, soprattutto le zone interne delle nostre isole maggiori, e anche la Puglia sarà piuttosto colpita dal calore“. Con temperature orientativamente intorno ai? “Possiamo dire che localmente si potranno superare anche i 45°C“. Allerta massima. “Sicuramente sì, una situazione ‘severa’, questo è il temine da usare per queste onde di calore“.

Tutto questo, ormai è accertato, e’ l’effetto di un cambiamento climatico avanzato? “Ogni ondata di calore non si può far esattamente risalire al cambiamento climatico, cioè l’associazione uno a uno è molto difficile da fare, va però notato che siamo in un contesto in cui proprio dal 4 al 7 luglio, secondo l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia, la temperatura della Terra è stata registrata al suo record massimo mai verificato. Quindi sicuramente il contesto è di un cambiamento climatico che intensifica le ondate di calore, gli eventi estremi come le alluvioni a cui abbiamo assistito di recente, purtroppo, sul nostro territorio. Onde di calore, siccità, fenomeni estremi, questo il quadro generale“. Tutto ciò in definitiva a cosa e’ dovuto? “Questa situazione è dovuta a un forte campo di alta pressione, che arriva dal Nord Africa, quindi un anticiclone nordafricano molto intenso“.