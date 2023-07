Allerta Meteo Molise: in arrivo temporali e vento forte

MeteoWeb

Dal gran caldo al maltempo in 24 ore: in Molise è cambiato lo scenario meteo. Dopo le temperature torride, secondo il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale, si registra un deciso cambiamento e nel corso della giornata sono attesi temporali e vento forte. Questi fenomeni saranno più probabili nelle zone centrali e orientali. Sarà però solo una breve parentesi, da giovedì tornerà la stabilità.

