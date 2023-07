Allerta Meteo, oggi e domani due giorni terribili sull’Italia: maltempo devastante al Nord, picco del caldo al Sud

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere due giorni terribili per le condizioni meteo estreme che interesseranno tutto il Paese tra oggi e domani: al Nord avremo maltempo estremo, al Sud caldo esagerato con il picco massimo dall’inizio dell’ondata di calore. Già nelle prime ore del mattino sta facendo caldissimo: abbiamo +39°C all’Aeroporto Punta Raisi di Palermo, addirittura +40,5°C a Carini ma anche +38°C ad Acireale, Giarre, Capo d’Orlando, Mascalucia e Pace del Mela e +37°C in centro a Reggio Calabria, tutti valori clamorosi considerando l’orario. Il rischio è che nel pomeriggio di oggi moltissime località della Sicilia sfondino il muro dei +45°C con picchi di +47°C non troppo isolati, e forse anche oltre, a ridosso del record assoluto di +48,8°C registrati due anni fa a Floridia (Siracusa).

Come possiamo vedere nella mappa, farà molto caldo anche in Sardegna, Calabria, Puglia e nel Lazio, mentre al Nord ormai il clima è decisamente più fresco e gradevole, in modo particolare al Nord/Ovest (Milano e Torino al momento sono a +23°C, Parma, Piacenza e Modena sono a +22°C, Varese è a +21°C, Biella addirittura a +20°C):

Attenzione al caldo di domani, martedì 25 luglio: sarà l’ultimo giorno della grande ondata di calore di questo luglio 2023 e le masse d’aria roventi ripiegheranno all’estremo Sud. Non farà più molto caldo in Sardegna e anche al Centro Italia avremo temperature in netto calo, ma in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sarà un’altra giornata rovente almeno fino a metà pomeriggio. E’ alto il rischio che in Sicilia e in alcune zone di Calabria e Puglia i picchi più elevati vengano raggiunti addirittura domani, a causa delle correnti di foehn innescate dai forti venti meridionali. Eloquente la mappa con le temperature massime previste per domani:

In ogni caso, dal pomeriggio di martedì avremo una decisa rinfrescata anche al Sud, dapprima in Campania, poi in serata anche altrove. Rimarrà calda soltanto la fascia jonica, dal Salento alla Sicilia sud/orientale passando per la Calabria jonica, dove comunque le temperature crolleranno rapidamente nella notte tra martedì e mercoledì. Mercoledì 26 luglio sarà una giornata fresca, ventosa, gradevole e anche nuvolosa su gran parte del Sud, mettendo definitivamente alle spalle l’ondata di caldo che ha condizionato pesantemente le ultime due settimane.

Allerta Meteo: i fenomeni di maltempo estremo attesi al Nord

Mentre il caldo continua ad interessare il Sud, al Nord è altissima l’allerta per il maltempo estremo in arrivo da oggi pomeriggio. Forti temporali si trovano già a ridosso del Nord/Ovest e nel pomeriggio di oggi si abbatteranno con grande violenza su tutto l’arco alpino, colpendo la Svizzera, l’Austria e alcune zone del Nord Italia, in modo particolare Piemonte e Lombardia con intensi nubifragi nell’alta Lombardia, nelle zone di confine, ma anche nel Piemonte centro/settentrionale. Forti piogge e temporali anche in Trentino Alto Adige, dov’è un luglio estremamente fresco e piovoso (sta piovendo praticamente ogni giorno da dieci giorni con temperature mai elevate):

I fenomeni meteo più estremi in assoluto, però, saranno quelli della prossima notte e della mattinata di domani, martedì 25 luglio. Come possiamo vedere dalla mappa successiva, il Nord Italia sarà flagellato dal maltempo estremo in modo particolare su Lombardia, Emilia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con fenomeni violentissimi anche su Austria e Slovenia. In questa fase avremo grandinate distruttive, con chicchi enormi, e nuovi possibili tornado soprattutto in Piemonte e Veneto:

Il maltempo insisterà al Nord/Est anche nel pomeriggio-sera di domani, martedì 25 luglio, con fenomeni molto violenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche in Romagna e nelle Marche, con un coinvolgimento più esteso all’Adriatico su Slovenia e Croazia:

La situazione è molto estrema, da monitorare con particolare attenzione minuto per minuto: al Sud si rischiano di battere i record di caldo, al Nord il maltempo ha un potenziale distruttivo.

