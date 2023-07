Allerta Meteo Piemonte: da domani mattina forti temporali sul settore settentrionale

MeteoWeb

“Attesi possibili deboli rovesci sparsi sull’arco alpino per il pomeriggio odierno. Domani spiccato aumento dell’instabilità con temporali diffusi con picchi anche forti dalla tarda mattinata sul Piemonte settentrionale“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo. “Martedì fenomeni residui al confine con la Lombardia al primo mattino e innesco di ventilazione sostenuta in montagna dal pomeriggio,” sottolinea inoltre il bollettino di vigilanza.

“L’espansione del promontorio di alta pressione di matrice africana che occupa gran parte del bacino del Mediterraneo porta condizioni di tempo stabile e soleggiato per la giornata odierna,” riporta il consueto bollettino di Arpa regionale. “Domani l’addossarsi alle Alpi di una saccatura in avvicinamento da ovest sull’Europa centrale e il conseguente ingresso di aria più fredda in quota porteranno a un netto aumento dell’instabilità con temporali e rovesci diffusi e localmente forti in rapido transito sulle pianure. I fenomeni più intensi sono attesi a nord del Po. I fenomeni appaiono in rapido esaurimento nella giornata successiva a causa dell’innescarsi di una ventilazione nordoccidentale sostenuta con venti di caduta fino agli sbocchi vallivi occidentali e settentrionali. Vento in attenuazione mercoledì“.

