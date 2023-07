Allerta Meteo rossa per forti temporali nell’est della Francia: “state in casa”

MeteoWeb

Météo-France ha decretato l’allerta meteo rossa – il livello più alto – per temporali su cinque dipartimenti dell’est della Francia, chiedendo alla popolazione di restare a casa o ripararsi all’interno degli edifici. I dipartimenti oggetto dell’allerta rossa, in vigore dalle 18 di oggi pomeriggio, sono Haute-Saône, Doubs, Jura, Territoire de Belfort e Haut-Rhin. Una “situazione estremamente temporalesca estiva che necessita di particolare vigilanza, visto il rischio di fenomeni molto violenti”, scrive Météo-France, giustificando questa decisione piuttosto rara. Solo un’altra allerta meteo rossa per temporali, infatti, è scattata in Francia nel 2022.