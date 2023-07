Allerta Meteo Veneto: ancora maltempo estremo, scatta il codice arancione

MeteoWeb

Non è ancora terminata l’ondata di maltempo con forti temporali in Veneto: la Protezione Civile della Regione ha emesso un bollettino nel quale viene dichiarata l’allerta arancione su tutto il territorio, gialla sul bacino idrografico dell’Alto Piave (Belluno). L’allerta è valida dalle 14 alla mezzanotte di oggi. Dopo una pausa è prevista una ripresa dell’instabilità con probabili rovesci o temporali associati a fenomeni anche di forte intensità, in esaurimento a partire da Nord dalla tarda serata. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

