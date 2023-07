Alluvione e buoni spesa: avviso pubblico del Comune di Ravenna

MeteoWeb

Il Comune di Ravenna, a sostegno dei nuclei familiari colpiti dall’emergenza alluvione, ha pubblicato oggi un avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni. Questo primo bando – si legge in una nota – è possibile grazie alla generosità di soggetti del territorio che hanno donato buoni spesa da destinare alla popolazione alluvionata. L’avviso è rivolto ai nuclei familiari residenti nel comune di Ravenna la cui abitazione principale è stata interessata dall’alluvione. Gli interessati dovranno compilare il modulo scaricabile dal link https://bit.ly/buoni-spesa-alluvione

La domanda andrà presentata entro le 12.30 di lunedì 24 luglio secondo precise modalità.