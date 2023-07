Disastrosa alluvione in Corea del Sud: esondato il fiume Han a Seul. La testimonianza di un prof. italiano

MeteoWeb

Non si ferma l’ondata di maltempo che in queste ore sta mettendo in ginocchio la Corea del Sud. Piogge torrenziali si sono abbattute in diverse zone del Paese e il fiume Han, a Seul, è esondato intorno alle 11 di questa mattina, ora locale. “E’ il terzo anno di fila che assistiamo a fenomeni del genere“, dichiara all’AdnKronos G.A., insegnante di italiano a Seul. “Prima, nonostante le forti inondazioni, tipiche in questo Paese nei mesi estivi, la situazione di strade e ponti era sotto controllo. Ora invece la pioggia sta cadendo incessantemente da ieri e l’Han River è esondato coprendo parte del ponte che lo attraversa. Al momento la situazione è ancora sotto controllo ma c’è il rischio che il governo dirami un avviso di evacuazione“.

E’ ciò che è già successo a Goesan, cittadina che dista un centinaio di km da Seul, dove circa ottomila persone sono state evacuate prima che le acque della diga locale superasse gli argini, e nella città centrale di Chungju; a rischio anche Daejon, dove l’acqua alta, mista a melma e detriti, sta bloccando i canali di scolo. Nonostante l’intervento tempestivo delle autorità locali, il bilancio, finora, è di sette morti e tre dispersi. Numeri che potrebbero aumentare, soprattutto visto che le previsioni meteo prevedono una pioggia incessante fino a mercoledì prossimo.