Maltempo, drammatica alluvione in Corea del Sud: bilancio sale a 24 morti e 10 dispersi

E’ salito a 24 morti e 10 dispersi il bilancio delle forti piogge che hanno causato inondazioni e smottamenti in Corea del Sud. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando i funzionari locali di soccorso. “Secondo le autorità, un conteggio iniziale indicava che finora 24 persone sono morte a causa delle forti piogge“, ha riferito Yonhap, aggiungendo che altre 10 persone risultano disperse, per lo più sepolte da frane o dopo essere cadute in un bacino idrico.

A causa del maltempo, migliaia di residenti sono stati evacuati a causa dell’allarme per lo straripamento di una diga: oltre 6.400 residenti della contea centrale di Goesan sono stati evacuati questa mattina, quando la diga di Goesan ha iniziato a tracimare a causa delle forti piogge, sommergendo i villaggi a valle.