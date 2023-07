Alluvione, Sangiuliano oggi in Emilia Romagna per valutare i danni al patrimonio artistico-culturale

MeteoWeb

“Nelle ore immediatamente successive all’alluvione in Emilia Romagna, oltre a esprimere il più sentito cordoglio per le vittime e la vicinanza alle comunità colpite, avevo detto che la priorità era provvedere alle persone. Oggi, invece, sono qui per una ricognizione insieme ai tecnici del Ministero e per un’attenta valutazione dei danni al patrimonio artistico-culturale“. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della visita odierna in Romagna nei siti culturali e religiosi tra Cesena e Forlì, tra cui l’Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, il Seminario diocesano di Forlì e l’Archivio storico del Comune di Forlì. Il Ministro è stato accompagnato dal Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami.

“Nel decreto-legge ‘Alluvione’ n. 61 dello scorso primo giugno, per tutelare il patrimonio culturale delle aree colpite, abbiamo previsto di aumentare di un euro i biglietti di tutti i musei statali, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. La misura – ha spiegato – potrà essere prorogata di altri tre mesi, se necessario. Con l’andamento eccezionale dei musei italiani in questa stagione, segnata da grandi afflussi, avremo già una cospicua somma da investire per la rigenerazione del patrimonio danneggiato. Se occorrerà, troveremo altre risorse. Nei prossimi giorni, ho in programma un incontro con il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per parlare di questi temi”, ha aggiunto il Ministro che, durante la visita istituzionale, ha incontrato, tra gli altri, la deputata di Fdi, Alice Buonguerrieri, e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, per un confronto sulle modalità di intervento più idonee e sui progetti di recupero.