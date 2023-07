Ambientalisti, Kopelke: “Le azioni criminali non sono accettate”

MeteoWeb

“The Last Generation sta prendendo in ostaggio le persone. Con azioni criminali e spietatezza invadente, non otterranno l’accettazione per i loro obiettivi. Al contrario”, ha detto il presidente federale del sindacato di polizia (GdP), Jochen Kopelke, all’agenzia di stampa tedesca (Dpa).Il capo del GdP ha detto: “È corretto che le città vietino con decreti generali le azioni di attaccamento spontaneo. Multe elevate ed eventuali pene detentive possono essere una reazione efficace. Questi sono sempre un segno evidente dello stato di diritto. Azione coordinata che viene applicata tempestivamente in tutta la Repubblica federale aumenterebbe l’effetto in modo massiccio.”

“È ora che le operazioni di polizia eccessive vengano finalmente ridotte. È altrettanto positivo che il ministro federale dell’interno Nancy Faeser abbia annunciato una protezione notevolmente migliorata della cosiddetta infrastruttura critica. Sarebbe anche meglio se non ci fosse dell’annuncio che resta e si agisce rapidamente in quanto congiuntamente con gli stati federali tedeschi.”

“The Last Generation sta mettendo le persone contro se stesse. Il crescente fanatismo del gruppo è motivo di grande preoccupazione per la polizia. La visione del mondo degli attivisti sta diventando sempre più separata dal dibattito politico e scientifico. Sfidare tutte le regole democratiche e presentarsi come il salvatore dell’umanità è destinato a fallire.”

Coloro che si allontanano dalla realtà si ritroveranno molto al di fuori della società nel radicalismo, forse nell’estremismo. Anche se questo cambierà il clima politico, non promuoverà la protezione del clima. Gli agenti di polizia coinvolti in Last Generation stanno camminando su un ghiaccio molto sottile. Un tale impegno è altamente problematico e c’è un’alta probabilità di conseguenze legali”.