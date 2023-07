Con Ariane 5 lanciato con successo il satellite per telecomunicazioni militari Syracuse 4B

MeteoWeb

Il satellite per telecomunicazioni militari SYRACUSE 4B è stato lanciato oggi con successo da Ariane 5 dal Guiana Space Center, lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. I due satelliti del sistema di telecomunicazioni per la difesa SYRACUSE IV, SYRACUSE 4A e SYRACUSE 4B, sono stati realizzati per l’agenzia francese per gli appalti della difesa DGA (Direction Générale de l’Armement) dal consorzio di Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), e Airbus Defence and Space. In qualità di capocommessa, Thales Alenia Space è responsabile del satellite Syracuse 4A, lanciato nel 2021, e dei payload di SYRACUSE 4A e SYRACUSE 4B. Airbus Defence and Space è responsabile del satellite SYRACUSE 4B, basato sulla piattaforma interamente elettrica Eurostar, e fornisce i componenti chiave per i due payload.

Syracuse 4B affiancherà SYRACUSE 4A in orbita, formando il segmento satellitare SYRACUSE IV, che sostituisce la precedente generazione SYRACUSE III (Syracuse 3A e 3B). I satelliti SYRACUSE 4A e 4B sono stati progettati per essere compatibili con l’attuale sistema, ma allo stesso tempo per fornire capacità supplementari e nuove funzioni alle Forze armate, in modo particolare maggiore capacità e flessibilità, oltre a una velocità di comunicazioni superiore e a una copertura più estesa. Grazie alla sua maggiore flessibilità, il satellite è in grado di soddisfare le esigenze delle forze dispiegate in qualsiasi punto della zona di copertura, gestendo in modo efficiente le risorse di banda in banda X e Ka.

A differenza dei satelliti ad uso commerciale, SYRACUSE 4A e 4B devono resistere a un’ampia varietà di potenziali minacce, tra cui il jamming, per garantire la continuità e la flessibilità del servizio. Sia SYRACUSE 4B che SYRACUSE 4A sono dotati delle più recenti tecnologie di cybersicurezza e di crittografia dei dati, settori in cui Thales è leader sia per le applicazioni terrestri che per quelle spaziali.

Tra gli altri contributori del sistema SYRACUSE IV c’è Telespazio, una joint venture Leonardo (67%) e Thales (33%), responsabile del posizionamento e dello stazionamento dei satelliti, che supporta anche il Ministero della Difesa francese contribuendo al funzionamento e agli aggiornamenti dei satelliti per il corso della loro durata di vita, superiore ai 15 anni. Thales fornisce il segmento di terra per gli utenti, basato sul suo sistema di trasmissione Modem 21 ad alte prestazioni e ad alta sicurezza. Fornisce inoltre stazioni di Terra e navali tattiche rafforzate, insieme a stazioni aeree, per garantire la disponibilità e la riservatezza delle telecomunicazioni contro ogni tipo di minaccia.

“I team di Thales Alenia Space possono essere molto orgogliosi del lancio del satellite SYRACUSE 4B, eccellente esempio di collaborazione nell’ambito dell’industria francese,” ha dichiarato Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space. “Per SYRACUSE 4B abbiamo riprodotto lo stesso payload che ha funzionato perfettamente su SYRACUSE 4A, lanciato nel 2021 ed entrato in servizio nel settembre 2022. Il sistema Syracuse IV è ora completo e fornirà alle nostre Forze armate comunicazioni sicure end-to-end“.

Il programma francese SYRACUSE “milsatcom” è stato avviato nel 1980 e gestisce tutte le comunicazioni militari tra la Francia continentale e le unità dislocate nei teatri operativi. Garantendo la piena indipendenza strategica, questo programma risponde alle esigenze di comunicazioni sicure e a lungo raggio, protette dalla guerra

elettronica (EW), che non richiedono infrastrutture locali a terra. Le prime tre generazioni di satelliti SYRACUSE, costruite da Thales Alenia Space in qualità di prime contractor, sono state dispiegate dal 1984 al 2015.