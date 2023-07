Addio Ariane 5: il razzo europeo “leggendario” è decollato per l’ultima volta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il razzo europeo Ariane 5 ha volato per l’ultima volta. Il potente vettore è stato lanciato per l’ultima missione della sua leggendaria carriera, iniziata nel lontano 1996 e che ora include 117 decolli orbitali. La missione è iniziata a mezzanotte, con liftoff dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese. Dopo circa 2,5 minuti di volo, i propulsori a propellente solido del veicolo alti 31 metri si sono separati dallo stadio centrale, il cui unico motore ha continuato a spingersi verso l’alto, trasportando i 2 satelliti della missione verso il cielo.

Lo stadio centrale si è spento circa 9 minuti dopo il decollo e lo stadio superiore si è separato e ha iniziato la sua corsa. Dopo circa 30 minuti di volo, il primo satellite, chiamato Heinrich–Hertz, è stato rilasciato nell’orbita di trasferimento geostazionario sopra la Terra. Circa 3 minuti dopo, il 2° payload, Syracuse 4B, ha seguito l’esempio.

L'ultimo decollo del razzo europeo Ariane 5

“Ariane 5 ha completato perfettamente il suo lavoro,” ha dichiarato Stéphane Israël, CEO di Arianespace, la società con sede in Francia che ha gestito il razzo, durante il webcast di lancio. “Adesso è davvero un lanciatore leggendario“.

Il canto del cigno di Ariane 5 era originariamente previsto per il 16 giugno, ma è stato cancellato il giorno prima a causa di problemi con le linee di trasmissione dei propulsori a razzo solido. Il successivo tentativo programmato, martedì 4 luglio, è stato annullato a causa di forti venti.

I payload

Heinrich–Hertz è un satellite sperimentale per comunicazioni che testerà nuovo hardware e fungerà da piattaforma di test per esperimenti scientifici e tecnici universitari e del settore pubblico. La missione sarà gestita dall’agenzia spaziale tedesca (DLR). Heinrich-Hertz è il primo satellite tedesco dedicato a tale dimostrazione tecnologica e ricerca sulle comunicazioni. Syracuse 4B si unisce al suo predecessore, Syracuse 4A, lanciato nel 2021. La coppia è stata costruita per il governo francese da Airbus Defence and Space e sta sostituendo i satelliti Syracuse 3A e 3B come relè di comunicazione militare. Sia Heinrich-Hertz che Syracuse 4B sono diretti verso l’orbita geostazionaria, che si trova a circa 35.800 km sopra la Terra. Ci arriveranno eseguendo una serie di burn.

Ariane 5, una lunga storia di successi

Il volo ha posto fine ad una carriera operativa di quasi 30 anni per Ariane 5, che ha superato gli altri 4 razzi Ariane che lo hanno preceduto. Il razzo a 2 stadi è stato gestito da Arianespace per ESA e CNES, l’agenzia spaziale francese, ed è stato costruito da Airbus Defence and Space. Ariane 5 ha subito una manciata di aggiornamenti e ha volato in 5 diverse configurazioni. Le versioni più recenti, Ariane 5 EC/A ed ES, sono entrate in funzione nel 2009. Il design precedente, Ariane G5, è stato lanciato dal 2005 al 2009, dopo essere succeduto alla versione G+ di breve durata, che ha lanciato 3 missioni nel 2004, e la prima Ariane 5 G prima di allora.

Ariane 5 è stato lanciato per la prima volta nel 1996 ma non è riuscito a raggiungere l’orbita in quel caso, avviando l’autodistruzione a metà volo. Dopo quel fallimento iniziale, il razzo è diventato uno dei lanciatori più affidabili al mondo. Secondo l’ESA, delle 117 missioni e dei 239 payload consegnati in orbita di Ariane 5, il veicolo di lancio ha fatto registrare una percentuale di successo del 96%.

Ariane 6 e l’accesso allo Spazio

Lo sviluppo del sostituto dell’Ariane 5, Ariane 6, procede da più di un decennio. Il nuovo razzo europeo sarà progettato per volare in 2 configurazioni, A62 e A64, che trasportano rispettivamente 2 e 4 propulsori a propellente solido.

Il nuovo razzo doveva debuttare nel 2020, ma diverse battute d’arresto hanno ripetutamente spinto quell’obiettivo sempre più avanti nel calendario. Ariane 6 dovrebbe essere lanciato non prima della fine del 2023, lasciando l’Europa senza opzioni di lancio fino a quando non sarà pronto.

Ad aprile, è stato riferito che la Commissione europea stava esplorando la possibilità di lanciare alcuni dei satelliti di navigazione Galileo dell’Unione Europea utilizzando un razzo SpaceX Falcon Heavy.