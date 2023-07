Basilico (secco o fresco) e le sue proprietà antiossidanti e digestive per la salute

MeteoWeb

Il basilico, che sia fresco o secco, è un’erba aromatica che offre molte proprietà benefiche. È ricco di antiossidanti che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo. Vanta proprietà antibatteriche e antinfiammatorie che possono favorire la salute generale. Il basilico contiene anche vitamine essenziali come la vitamina K, la vitamina A e la vitamina C. Può favorire la digestione e alleviare i disturbi digestivi. Il suo aroma piacevole può migliorare l’umore e ridurre lo stress. Inoltre, il basilico può essere usato come rimedio naturale per il mal di testa e per lenire il dolore.

Scopriamo dunque, in dettaglio, tutte le caratteristiche di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il basilico

Il basilico è una pianta erbacea aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. È originario dell’Asia tropicale, ma è coltivato in molte parti del mondo per le sue foglie aromatiche. La pianta di basilico ha un fusto eretto con foglie verde brillante di forma ovale o a punta di lancia. Produce piccoli fiori bianchi o viola, a seconda della varietà. Le foglie di basilico hanno un aroma distintivo e un sapore leggermente dolce e piccante.

È una pianta annuale che richiede temperature calde e luce solare per crescere. Viene comunemente utilizzata in cucina come ingrediente nelle preparazioni culinarie, come le insalate, i sughi e i condimenti.

Benefici e proprietà del basilico

Il basilico vanta diverse proprietà benefiche per la salute. È ricco di antiossidanti, come il beta-carotene, la luteina e la zeaxantina, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Contiene anche oli essenziali, come il citrale e il linalolo, che hanno proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Il basilico è noto per favorire la digestione e alleviare disturbi come il gonfiore addominale, la flatulenza e l’indigestione. Inoltre, può aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e favorire la salute del cuore. Alcuni studi suggeriscono che può contribuire a ridurre lo stress e l’ansia, migliorare l’umore e favorire il sonno.

Inoltre, è una buona fonte di vitamine e minerali essenziali, come la vitamina K, la vitamina A, la vitamina C, il ferro, il calcio e il magnesio.

In ogni caso, si consiglia sempre di consultare un medico prima di apportare modifiche significative alla propria dieta.

Le controindicazioni

Il consumo del basilico è generalmente considerato sicuro, ma ci sono alcune controindicazioni da considerare:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche al basilico. Se si manifestano sintomi come prurito, eruzione cutanea, gonfiore o difficoltà respiratorie dopo aver consumato il basilico, si consiglia di interrompere l’assunzione e consultare un medico;

: alcune persone possono essere allergiche al basilico. Se si manifestano sintomi come prurito, eruzione cutanea, gonfiore o difficoltà respiratorie dopo aver consumato il basilico, si consiglia di interrompere l’assunzione e consultare un medico; Effetti sul sangue : può avere un effetto anticoagulante leggero, che potrebbe interferire con la coagulazione del sangue. Chi assume farmaci anticoagulanti o ha problemi di coagulazione del sangue dovrebbe consultare un medico prima di consumare grandi quantità di basilico;

: può avere un effetto anticoagulante leggero, che potrebbe interferire con la coagulazione del sangue. Chi assume farmaci anticoagulanti o ha problemi di coagulazione del sangue dovrebbe consultare un medico prima di consumare grandi quantità di basilico; Interazione con farmaci : può interagire con alcuni farmaci, come quelli per la pressione sanguigna o per il diabete. È consigliabile consultare un medico o un farmacista prima di utilizzare il basilico come integratore se si stanno assumendo farmaci;

: può interagire con alcuni farmaci, come quelli per la pressione sanguigna o per il diabete. È consigliabile consultare un medico o un farmacista prima di utilizzare il basilico come integratore se si stanno assumendo farmaci; Effetti sul sistema digestivo: in alcune persone, il consumo eccessivo può causare irritazione gastrica, bruciore di stomaco o disturbi gastrointestinali. È consigliabile consumarlo con moderazione e monitorare la propria risposta individuale.

Come per qualsiasi alimento, è importante seguire indicazioni e dosi consigliate e prestare attenzione alle reazioni individuali. In caso di dubbi o preoccupazioni, si consiglia sempre di consultare un medico.

Fresco o secco?

Ovviamente la principale differenza tra il basilico fresco e quello secco è l’umidità. Il basilico fresco è composto da foglie verdi e tenere, mentre quello secco è costituito da foglie essiccate. Il basilico fresco ha un aroma e un sapore più pronunciati rispetto a quello secco. Ha una fragranza fresca e una nota erbacea che può arricchire i piatti. È particolarmente apprezzato nelle insalate, nei sughi e nelle salse fresche.

Il basilico secco, d’altra parte, ha un sapore più concentrato e terroso rispetto a quello fresco. Durante il processo di essiccazione, l’umidità viene rimossa dalle foglie, rendendole più compatte e fragili. Il basilico secco viene spesso utilizzato in piatti che richiedono tempi di cottura più lunghi, come zuppe, stufati o sughi, in quanto può rilasciare il suo sapore durante la cottura.

Quando si sostituisce il basilico fresco con quello secco (o viceversa) in una ricetta, è importante considerare l’intensità del sapore desiderato. Di solito, si utilizza una quantità minore di basilico secco rispetto a quello fresco, poiché il sapore secco è più concentrato.

In generale, il basilico fresco è spesso preferito per le sue proprietà aromatiche e il suo aspetto fresco nelle preparazioni culinarie, mentre il basilico secco è più pratico e può essere conservato più a lungo. La scelta tra basilico fresco e secco dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze della ricetta.

Come usare il basilico in cucina

Il basilico è versatile e può essere utilizzato in molte preparazioni culinarie. Ecco alcune idee:

Insalate : aggiungete foglie di basilico fresco alle insalate per dare un tocco di freschezza e aroma. Si può anche preparare un pesto al basilico per condire le insalate;

: aggiungete foglie di basilico fresco alle insalate per dare un tocco di freschezza e aroma. Si può anche preparare un pesto al basilico per condire le insalate; Piatti di pasta : aggiungete basilico fresco alla pasta appena cotta o utilizzatelo come ingrediente principale per preparare un delizioso pesto alla genovese;

: aggiungete basilico fresco alla pasta appena cotta o utilizzatelo come ingrediente principale per preparare un delizioso pesto alla genovese; Salse e condimenti : utilizzatelo per aromatizzare salse come il sugo di pomodoro o il pesto. Potete anche aggiungere foglie di basilico tritate finemente a condimenti come il burro all’aglio o la maionese per dare un tocco di freschezza;

e : utilizzatelo per aromatizzare salse come il sugo di pomodoro o il pesto. Potete anche aggiungere foglie di basilico tritate finemente a condimenti come il burro all’aglio o la maionese per dare un tocco di freschezza; Pizza : aggiungete foglie di basilico fresco come topping sulla pizza appena sfornata per arricchirne il sapore;

: aggiungete foglie di basilico fresco come topping sulla pizza appena sfornata per arricchirne il sapore; Piatti a base di pesce : si abbina bene ai piatti a base di pesce. Potete utilizzarlo come condimento per il pesce alla griglia o aggiungerlo ai piatti di pesce in padella;

: si abbina bene ai piatti a base di pesce. Potete utilizzarlo come condimento per il pesce alla griglia o aggiungerlo ai piatti di pesce in padella; Bevande : sperimentate aggiungendo foglie di basilico fresco a bevande come mojito, limonata o tè freddo per un tocco aromatico e rinfrescante;

: sperimentate aggiungendo foglie di basilico fresco a bevande come mojito, limonata o tè freddo per un tocco aromatico e rinfrescante; Dessert: utilizzate foglie di basilico fresco per preparare sorbetti, gelati o sciroppi da utilizzare come topping su dolci e frutta.

Ricordate che il basilico ha un aroma delicato che può essere danneggiato dal calore eccessivo. Pertanto, è meglio aggiungerlo alle preparazioni verso la fine della cottura per preservarne il sapore. Per quanto riguarda la conservazione, il basilico si mantiene fresco in frigorifero, avvolgendolo in un panno umido o mettendolo in un bicchiere d’acqua come un mazzo di fiori, per mantenerlo fresco più a lungo.

Una storia antica

La storia del basilico affonda le sue radici in tempi antichi. Originario dell’Asia tropicale, è stato coltivato per migliaia di anni per le sue foglie aromatiche. È stato ampiamente utilizzato nell’antico Egitto, dove veniva utilizzato sia come pianta ornamentale che come erba medicinale. Nel corso dei secoli si è diffuso in tutto il mondo. È diventato particolarmente popolare in Europa, dove è stato coltivato dai Greci e dai Romani. I romani credevano che il basilico fosse una pianta sacra e la associavano a pratiche religiose. Durante il Medioevo, era ampiamente utilizzato in Europa per scopi culinari e medicinali. Veniva considerato un simbolo di amore, fertilità e protezione dagli spiriti maligni. Inoltre, il basilico era utilizzato come repellente per insetti e veniva spesso piantato vicino alle porte delle case per allontanare le negatività.

Il basilico ha mantenuto la sua importanza nella cultura culinaria. È diventato un ingrediente fondamentale nella cucina italiana, in particolare nel pesto alla genovese. Oggi, è ampiamente utilizzato in tutto il mondo in molte cucine, sia fresco che secco.

Oltre al suo utilizzo gastronomico, è apprezzato per le sue proprietà medicinali e aromaterapeutiche. Viene utilizzato in preparazioni erboristiche per alleviare disturbi digestivi, ridurre lo stress e promuovere il benessere generale.

In conclusione, il basilico ha una storia ricca e affascinante che abbraccia culture e continenti. La sua popolarità e versatilità hanno reso questa pianta un ingrediente amato e una parte integrante della cucina e della cultura di molte nazioni.